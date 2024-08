Fernando Muñoz sobre pugna en el TCE: "No puedo decir si un juez es azul o rojo"

El lunes 12 de agosto de 2024, tras una convocatoria firmada por los jueces Ivonne Coloma, Ángel Torres y Guillermo Ortega, Fernando Muñoz fue “removido” de su cargo de presidente, en medio de gritos. Él denunció la “usurpación de funciones” ante la Fiscalía. Y presentó una acción de protección.

Se podría decir que Fernando Muñoz está en negación. Habla de una “pretensión” de tomarse la Presidencia, aunque desde el lunes 12 de agosto de 2024 ha sido desconocido.

- ¿En el TCE hay dos presidentes en este momento?

Eso jurídicamente no es posible. La ley establece que el presidente debe ser nombrado por cinco jueces principales, en el Pleno del TCE, al que se llega por concurso. El 7 de junio del 2022 me eligieron como presidente, en una sesión convocada para eso. Mi período termina en mayo de 2022.

- Pero, ¿usted fue removido?

No, porque no se ha procedido según el Código de la Democracia. Se reunieron tres jueces, decidieron nombrar una presidenta y un vicepresidente, sin tener ni siquiera un secretario; nombraron uno ad hoc. Mi período terminará en mayo del próximo año.

- Los jueces alegan que usted no cumplió sus funciones administrativas. ¿Podría ocurrir algo parecido en la Asamblea, que un día un grupo decida desconocer a Henry Kronfle?

Es un absurdo que provocaría el caos en las instituciones, por afectos o desafectos, simpatías o antipatías. Una nueva mayoría podría cambiar presidentes, entonces eso ocurriría cada vez que cambie el humor de las personas. Solo la Asamblea Nacional podría deponer al presidente del TCE, en uso del control político. No se puede adaptar la ley a las ambiciones; hay derechos.

Presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Fernando Muñoz, fue removido de su cargo en una sesión extraordinaria.



Los detalles 👉https://t.co/WR0sJUWR1x pic.twitter.com/bJGIDfX2rQ — Diario Expreso (@Expresoec) August 12, 2024

- ¿Resulta sospechoso que se remueva al presidente del TCE, a días de la denuncia por violencia política de género de la vicepresidenta Verónica Abad?

No me atrevería a hacer ningún análisis de ese tipo porque como juez recibo la causa, la analizo, veo los argumentos de la demanda, los alegatos del demandado, pruebas. Valoro y dicto sentencia. Los jueces no podemos hacer un análisis externo al caso. No puedo decir si por casualidad llegó ayer y no mañana o hace una semana este caso. La causa llega, se sortea y el juez debe resolver por el mérito de fundamentos.

- Ud. habló de intereses partidistas de tomarse el TCE.

Es una pretensión de tomarse la presidencia. Yo no puedo decir que el juez tal es rojo, es azul o de tal preferencia. No me corresponde. No tengo ninguna preferencia partidaria, he sido profesor universitario por 42 años, participé en el concurso, gané y me nombraron juez principal.

- En un comunicado, usted habló de riesgo de que el TCE sea un botín para manipular los resultados electorales. ¿Es una alerta?

Los jueces tienen una deuda con el país, al actuar en forma desaprensiva previo a las elecciones. Los movimientos están en su democracia interna y el TCE no cumple con su propia ley. ¿Con qué autoridad vamos a llamar la atención a un partido que actúe arbitrariamente? ¿Qué hacer si a un candidato que ganó le ponen en tercer puesto? Los jueces no dan garantías porque en su propia casa no aplican la ley.

