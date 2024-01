Femicidio en Ambato: prisión preventiva para sospechoso tras ocho horas de audiencia

Pasaron 27 horas para que se inicie la instrucción fiscal y dictará prisión preventiva contra Alexander Heredia quien es el principal sospechoso del asesinato de Allison Paredes Andino de 23 años de edad.

La joven fue encontrada sentada en una silla, con ocho puñaladas en su cuerpo, una de esas fue en el cuello. Estaba dentro de un edificio de seis pisos en una zona comercial en el centro de Ambato, cerca al puente Luis A. Martínez que une a Atocha con el centro de la ciudad.

Allison estaba embarazada de dos meses. Era la última de tres hermanos. Hace seis meses se había graduado de arquitecta y su futuro prometedor fue arrebatado por la muerte.

Alexander sería su pareja. El hecho sangriento ocurrió la tarde del miércoles 3 de enero del 2024. El ECU911 recibió una llamada para alertar sobre lo sucedido y fue el mismo sospechoso quien lo hizo. Se entregó de manera voluntaria.

Manuel, progenitor de la joven, alza su voz para pedir justicia por su hija. Recuerda que su hijo lo llamó a eso de las 18:00, del miércoles a informar sobre el asesinato.

“Mi hija estaba trabajando y al parecer en horas del almuerzo ha ido donde esta persona que ha sido el enamorado y ahí me la ha matado. No entiendo porqué le hizo tanto daño. No entiendo, por qué nos la arrebató. ¡Pido la máxima pena!”, soltó el padre de familia.

Ocho horas de audiencia

El sospechoso fue detenido la tarde del miércoles 3 de enero y la audiencia de formulación de cargos se instaló a las 15:00 del jueves 4 de enero.

En las afueras de la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Ambato se instalaron decenas de personas, entre integrantes de colectivos por los derechos de la mujer, amigos y familiares para estar como observadores sobre cómo avanzaba el proceso judicial.

“Era una persona muy amable y muy gentil, mi primera amiga dentro de la universidad. Teníamos muchos planes, muchas metas por cumplir. Ahora estamos pidiendo justicia por su muerte”, mencionó Juan Carlos Ortega, amigo de la víctima.

Mientras, Arabí Núñez, abogada experta en Género, expresó que la sociedad civil tienen un rol importante en incentivar y promover políticas públicas para erradicar la violencia de género. “Es el primer femicidio y es lamentable que la violencia de género siga aumentando en la provincia y el país”, dijo Núñez.

La audiencia se extendió durante siete horas en la Unidad de Flagrancia dentro de la UVC. Carlos Uvida, abogado de la familia de la víctima, dijo que fue una audiencia muy extensa pero lograron que se empezara la instrucción fiscal y la prisión preventiva. “Durante los 30 días vamos a estar pendientes para recabar toda la información y pruebas necesarias para que se dicte la máxima pena”, sostuvo el abogado.

Los restos de Allison serán sepultados la tarde del viernes 5 de enero.

