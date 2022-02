Patricio Minango y más de una docena de sus familiares descansaban momentáneamente en una vereda del sector de La Gasca, lugar en el que se registró un aluvión la tarde y noche de ayer, lunes 31 de enero del 2022.

El alcalde de Quito confirma que hay 22 muertos, 48 heridos y 20 desaparecidos por el aluvión Leer más

El señor busca a su madre y a su sobrina, quienes se quedaron atrapadas en la cocina del domicilio mientras ocurrió el desastre natural. Patricio indicó que apenas se podía caminar entre los escombros, intentó ingresar a la casa para buscar a sus allegadas, pero la Policía no le dejó pasar.

El hombre, desesperado, ingresó a la fuerza con sus primos, pero no pudieron acceder porque todo estaba destruido. “Encontramos un cadáver pero no era el de mi mamita”. El afectado añadió que una maquina excavadora se dañó durante el proceso y decidieron buscar por su cuenta.

Las labores de búsqueda por parte de la familia Minango se extendieron durante la madrugada y mañana de ayer, hasta que no pudieron más y se sentaron a descansar. Patricio recuerda que la tarde del lunes, él tenía que ir a visitar a su madre, pero por cuestiones de trabajo no pudo llegar, “si no, hubiese sido otro muerto de esta desgracia”.

Mercedes Minango, cuñada y tía de ambas mujeres desaparecidas, rogaba a los policías que le dieran información sobre las víctimas mortales para conocer si dentro de dicha lista estaban Rosa Guamán y su hija.

Manos solidarias por La Gasca Leer más

Al no recibir respuesta, se dirigió a la morgue porque se enteró de que en ese lugar estaban reconociendo a las víctimas del aluvión. Hasta el cierre de esta nota, se han registrado 22 personas fallecidas.