La guerra contra el narcotráfico en Ecuador se encuentra en un punto decisivo y sensible. Presionado por hechos de terrorismo y violencia, el Gobierno ha empezado a mover sus fichas.

Por un lado, el presidente Guillermo Lasso le presentó un proyecto de reforma constitucional a la Asamblea Nacional para que el Ejército apoye a la Policía en labores de seguridad; por otro, incluyó la extradición de quienes cometan delitos relacionados con el crimen transnacional en la lista de preguntas para el referendo y consulta popular del próximo año.

EXPRESO habló con ex altos oficiales de la Policía y la Armada de Colombia que tuvieron que enfrentar a los narcotraficantes de ese país en la época de Pablo Escobar, para que compartieran su opinión experta sobre el efecto de aplicar estas dos estrategias en Ecuador.

Un exdirector de la Policía Nacional y ex alto funcionario del Gobierno de Juan Manuel Santos, quien pidió la reserva de su identidad, dijo estar de acuerdo con la propuesta de extradición de narcotraficantes. No obstante, y antes de referirse a esa alternativa, explicó que para acabar con la violencia narco, lo primero que debe hacer un Estado es encontrar un consenso político de no claudicar frente a la amenaza.

Agentes de la Policía registran a un individuo en Bogotá, Colombia AÑELI PABLO / TÉLAM

“¿La lección colombiana qué caminos nos mostró? Frente a la necesidad que tuvimos de asegurar a los capos en cárceles realmente seguras y controladas, la extradición fue una solución para que esos capos se fueran a enfrentar sus procesos en EE. UU. La extradición es disuasiva y práctica para uno sacar del mando y control a los cabecillas más importantes”, explicó el oficial.

No obstante, David René Moreno, almirante de la Reserva Activa de Colombia, exjefe del Estado Mayor Naval y de Operaciones Navales, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares de Colombia y viceministro de Defensa del Gobierno de Iván Duque, tiene una opinión diferente.

“La justicia tiene que ser eficiente y efectiva, que realmente sirva como disuasión. Cada Estado tiene unas consideraciones particulares en su legislación. Algunos tendrán extradición, otros no; pero si hay justicia efectiva, a cualquier persona que esté por fuera de la ley o amenazando la seguridad la pueden llevar a la cárcel y puede estar 30 o 40 años, dependiendo de las normas de cada país. Lo fundamental y lo más importante es una justicia que pueda castigar a los delincuentes”, argumentó Moreno.

Por su parte, el general (r) Édgar Sánchez, excomandante de la Policía de Bogotá, con más de 20 años de experiencia en labores de inteligencia, manifestó que las medidas internas, es decir las que toman los Estados de manera individual, siempre serán limitadas y requieren de un trabajo conjunto de toda la institucionalidad y la sociedad.

En enero pasado, la Policía presentó ocho toneladas de droga incautadas en una operación en Guayas. Archivo

“El Gobierno Nacional debe liderar medidas legislativas, preventivas y perseguir el delito en todas sus etapas (cultivo, procesamiento, distribución y consumo). Además, perseguir los bienes y dineros ilegales”, planteó Sánchez.

Frente a la propuesta de que el Ejército apoye a la Policía, opinó que hoy la mafia tiene “ejércitos” entrenados que han desbordado las capacidades de la Policía. “Los militares cuentan con importantes recursos y entrenamiento que los hacen útiles. Más cuando las responsabilidades de los ejércitos de la región han venido girando hacia estos asuntos y otros de protección del medioambiente”.

Finalmente, el exdirector antinarcóticos y excomandante de la Policía de Medellín, el general en retiro de la Policía colombiana Leonardo Gallego, dio recomendaciones concretas para detener el avance del narcotráfico en la sociedad.

“Hay que entregar apoyos confidenciales a la ciudadanía, difundir en medios de comunicación resultados de operaciones, activar la extradición, pagar recompensas, erradicar cultivos incluyendo fumigación aérea y activar la cooperación internacional”, sugirió el general en retiro.

Y también compartió su criterio sobre la posibilidad de que el Ejército apoye a la Policía en la lucha contra el crimen organizado: “Además de ser buena idea, es necesario que las fuerzas militares estén en unidad con la Policía en ciudades y zonas rurales para desarrollar, de forma ordenada y con mayor garantía, labores de éxito contra amenazas de seguridad como el narcotráfico, delitos conexos y crímenes transnacionales”.

Y agregó que él formó parte en los años 90 de una estrategia de cooperación entre Policía y Ejército. “En Colombia tuvimos la experiencia de conformar el Bloque de Búsqueda contra carteles de la droga, y estuvo constituido por unidades especializadas de la Policía Nacional y las fuerzas militares, arrojando resultados positivos y exitosos”, relató Gallego.