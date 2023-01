Elizabeth Otavalo, testigo en el juicio contra Patricio Carrillo

En la etapa de prueba y sustanciación del juicio político en contra de Patricio Carrillo Rosero, exministro del Interior, la Comisión de Fiscalización recibió este lunes 30 de enero de 2023 a Elizabeth Otavalo.

La madre de la abogada María Belén Bernal, asesinada por su esposo Germán Cáceres, instructor de Policía, habló de los presuntos incumplimientos efectuados por parte de la Policía Nacional.

Recordó que su yerno estuvo libando en el Rancho San Vicente, el 10 y 11 de septiembre de 2022, cuando se encontraba en servicio, ya que debía realizar la guardia de la Escuela Superior de la Policía.

“Llama la atención que el personal que se encontraba en la garita no haya reportado de forma inmediata el reprochable actuar del teniente Cáceres, así como tampoco se impidió que realice sus funciones en estado de embriaguez”, dijo Otavalo.

Ese fin de semana, María Belén Bernal ingresó de madrugada al recinto policial, aunque era prohibido y se trasladó al dormitorio de su esposo. Allí la abogada fue golpeada por su esposo, quien la asesinó.

“Nadie vio, nadie auxilió y nadie dijo nada”, reprochó la madre. “El día 12 de septiembre los generales ya tenían conocimiento del caso de María Belén Bernal y supuestamente no informaron al comandante de la Policía y, por ende, al señor ministro”, agregó.

Otavalo dice que la Policía tuvo un “macabro espíritu de cuerpo”, pues no quisieron arrestar al teniente.

Las bancadas de la Revolución Ciudadana y de Pachakutik impulsan la censura política contra Carrillo. Ambos bloques suman 74 votos en el Pleno de la Asamblea y solo les faltarían 15 votos para la censura.

Carrillo no solo enfrenta las acusaciones por su actuación en el femicidio de María Belén Bernal. También fue convocado para que responda por las supuestas violaciones a los derechos de los manifestantes en las protestas de junio del 2022.

La correísta, Jhajaira Urresta, es quien lidera las acusaciones contra Carrillo. “A él (Carrillo) simplemente le han enseñado que a la oposición se la extermina con violencia”, ha dicho la legisladora.

Junto con Pachakutik, los correístas acusan a Carrillo de encabezar y supuestamente permitir las acciones que atentaron contra los derechos humanos, pues en las protestas hubo heridos y muertos.

Los interpelantes solo enfocan las presuntas violaciones a los derechos en contra de los manifestantes, no enfocan a las otras víctimas que no pudieron abrir sus negocios, los que sufrieron saqueos, fueron golpeados por manifestantes o no lograron llegar a sus urgencias médicas.

El exministro presentará sus pruebas y comparecerá en los próximos días.