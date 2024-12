Elecciones Ecuador 2025: ¿el ecuatoriano está 'enchufado' con las votaciones?

En menos de dos meses serán las elecciones generales, pero el ecuatoriano aún no está en modo ‘votante’. En zonas concurridas, como las que rodean a centros comerciales en el hipercentro de Quito, buena parte huye al pedirle opinar sobre este tema, y quienes aceptan la entrevista no están sintonizados.

José Saltos tiene 31 años, nació en Chone y lleva ocho años en Quito. Revisa su celular en la República de El Salvador, a la espera de un pedido. Tiene título de bachiller y desde hace un año trabaja como repartidor de comida; así que con su moto puede recorrer toda la ciudad, de 10:00 a 15:00 y de 17:00 a 22:00, todos los días. ¿Cuándo son las elecciones presidenciales? “Al momento no sé”, responde. Tampoco conoce cuántos candidatos hay.

Este ciudadano no ha decidido por quién votará. ¿Le parece que hay muchos candidatos?, le consulto. “Ni idea”, dice. Su vida está complicada, ha buscado un trabajo en relación de dependencia y solo le ofrecen un empleo por horas.

Sobre la avenida Naciones Unidas, Mateo Maldonado, de 22 años, se detiene por curiosidad. Observa un operativo policial. Es universitario. Al hacerle las mismas preguntas, comenta: “Las elecciones son en febrero, no sé qué día”. No votará por ninguna de las opciones.

El desinterés ciudadano en las elecciones no sorprende

A Tatiana Larrea, consultora política, no le sorprende; la población ecuatoriana, más la andina, no suele comprometerse con una organización, contrario a lo que pasa en México, donde llevan camisetas del PRI o Morena, apunta. Aquí, por “la polarización exacerbada en los últimos años”, la gente evita más hablar del tema. Su empresa prefiere acudir a los hogares, donde explican que la encuesta será anónima.

También Larrea pide tomar en cuenta que hay 16 candidatos, “que compiten con Papá Noel, el pavo y el feriado” y que enfrentarán una papeleta enorme. Somos bichos raros quienes estamos pendientes del tema, reflexiona. Y no es todo, detalla: hay que tener en cuenta que el estado de ánimo de la población es negativo y pesimista; muchos creen que hace poco fueron las elecciones anticipadas (octubre 2023), les parece que es el segundo episodio de eso.

Por ello, en el ‘top on mind’ van dos candidatos, señala. Pero, aclara que aún nada está dicho, ya que la campaña electoral oficialmente será en enero.

Lorena Vera, de 37 años, es ejecutiva comercial en una empresa privada. “Solo sé que las elecciones son el siguiente año, no sé en qué mes“. ¿Conoce a candidatos? Ella responde que supo que eliminaron a (Jan) Topic, que ha visto a “un hacendado que no sé bien el nombre (Francesco Tabacchi, CREO). Afirma que votará por Noboa.

La inseguridad es una de las principales prioridades que distrae a los votantes de las elecciones de 2025. Foto: Cortesía X Ministerio de Defensa

El desinterés ciudadano puede ser por falta de información

Polibio Córdova, presidente de Cedatos, encuestadora que cumple 50 años, apunta que ese desinterés de los electores es inusual, una situación pocas veces vista desde el retorno a la democracia en 1978. Hasta el 9 de diciembre de 2024, el 64% de la población, según sus estudios preliminares, no había decidido por quién votará. Por eso considera que la población requiere más información para decidir.

Córdova comenta que hace seis años, la inseguridad preocupaba al 10%, hoy al 70%. “Nos enfrentamos a un Ecuador muy diferente, por la violencia”.

Sus datos preliminares dicen que entre quienes han decidido su voto, el 44% señala que elegirá a Noboa, de ADN; y el 32%, a Luisa González, de la RC. En Cedatos hacen un cálculo del potencial político de los candidatos, indagando si la persona los conoce o no y si les agradan o no y finalmente si votarían por él o ella. Noboa y González tienen un potencial del 52% y 31%, respectivamente. Después de ellos quedó Leonidas Iza, de Pachakutik, que tiene 4%; y los demás presidenciables, cifras menores al 2%.

Esta encuestadora les presentó la papeleta, con los 16 binomios; el ejercicio se conoce como “intención de voto con papeleta”. En esa fase, Noboa alcanzó el 39% y Luisa, el 27%.

Fuera de la parada del metro, cerca del CCI, Sara Chancusi, estudiante de Marketing de 21 años, solo sabe que las elecciones serán en febrero. ¿Algún candidato le despierta la esperanza de que solucionará los problemas del país? “Daniel Noboa, pero tampoco tengo tantas expectativas”.

Sara admite que no ha buscado información, pero cree que el CNE tampoco le ha proporcionado datos sobre los candidatos. “Los jóvenes solo vemos Instagram o TikTok. De Noboa sí me han salido algunos vídeos”.

El lado gris de las redes sociales en campaña

Al respecto, Albertina Navas, consultora en comunicación estratégica, anota que las redes sociales se dirigen a públicos específicos y no tienen una representación demográfica. Precisa que Facebook y TikTok son las redes con más usuarios activos en Ecuador, con alrededor de 17 millones; Twitter no llega ni a cuatro millones. Así que a las redes se las toma como termómetros en ciertos segmentos, dan información de tendencias, no son resultados extrapolables a la población. “Lo que pasa en redes es un mundo, no el mundo ni el Ecuador”.

“Un candidato con gran gestión en redes no tiene la garantía de ganar, pero quien no esté, sí podría perder. Es una arena política más, no sustituye otras. El error de Noboa ha sido intentar gobernar desde TikTok”.

