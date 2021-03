Elecciones 2021: El apoyo de excandidatos no es sinónimo de transferir los votos

Suma apoyo. El candidato presidencial por la alianza CREO - Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso, ha expuesto el respaldo a su postulación de varios de sus exrivales electorales de primera vuelta de cara a la segunda. Al menos tres nombres han sido pronunciados por el aspirante al sillón de Carondelet, a los que se suman dos de expostulantes que lo han hecho por su parte.

Elecciones 2021: Andrea Bernal será la moderadora del debate de segunda vuelta Leer más

El candidato a la Presidencia de la alianza Unión por la Esperanza, Andrés Arauz, de momento, no ha recibido el apoyo de sus excontendientes de la primera vuelta.

Arauz y Lasso alcanzaron el 52,46 % de los votos válidos en la primera vuelta, lo que quiere decir que el 47,54 % del universo de votantes que se decantó por el resto de 14 candidatos presidenciales está en disputa. Sin embargo, ¿estos respaldos significan necesariamente una transferencia de votos automática al finalista que apoyan? La respuesta es no. “En general el voto no se endosa. Uno de los pocos fenómenos que existe tal vez es el de Rafael Correa que endosa prácticamente más del 90 % de su voto. Ese es uno de los casos, pero en los otros es muy difícil que se logre endosar el voto”, comentó Alfredo Dávalos, consultor político y catedrático universitario.

El analista electoral, Pablo Ruiz Aguirre, concuerda con Dávalos. Considera que en un sistema diferente de partidos políticos, no como el que existe en Ecuador, podría hablarse de transferencia de votos en el caso de que un excandidato manifieste su respaldo por un finalista. “Si es que nuestro sistema de movimientos y partidos fuera realmente fuerte, eso implicaría que el votante tenga una identificación con el partido y una militancia programática... como no hay ese sistema de partidos termina votando por personas, pero no por lo que son sino por lo que representan en un momento particular del ciclo electoral”.

Ruiz y Dávalos también coinciden en que esas manifestaciones de apoyo crean una ilusión de respaldo ciudadano que solo se sabrá si es así o no el día de la votación. “Lo que se trata es de generar un encuadre atrás diciendo que este es el héroe y el otro es el antihéroe”, replica Ruiz Aguirre.

Pero si estos apoyos no son un endoso directo de votos hacia uno de los finalistas, ¿en qué medida pueden convertirse en una guía para ese elector que deberá nuevamente analizar su voto ya no entre 16 opciones sino entre dos? “Puede ayudar a que el candidato esté en su mapa o su radar, pero estas elecciones nos dejan varias lecciones entre ellas el gran hartazgo de la gente hacia la clase política tradicional”, responde Dávalos.

Elecciones 2021: Lucio Gutiérrez, otro excandidato que apoya a Guillermo Lasso Leer más

Mientras que Ruiz Aguirre concluye que al ser la segunda vuelta un escenario totalmente diferente, será el voto de representación el que pesará en este universo de sufragios válidos que se inclinaron por uno de los 14 candidatos que no llegaron a la segunda vuelta electoral. “Si todos fuéramos realmente racionales haríamos un cálculo costo-beneficio de lo que me diga el candidato finalista, lo que me diga el candidato al cual voto y si me beneficia. ¿Pasa eso? No... La segunda vuelta es diferente. Es la nueva representación que se va a generar lo que va a permitir que el votante decida”.

El excandidato presidencial por Pachakutik y tercero en la lid electoral de la primera vuelta, Yaku Pérez, anunció en su cuenta de Twitter que en la tarde de hoy anunciará su decisión sobre el proceso electoral “y el futuro que nos depara”.

No solo él deberá tomar una decisión, sino los más de 4 millones de votantes que sufragaron por uno de los 14 candidatos que se quedaron fuera del balotaje.