EL MG5 LLEGA a transformar su segmento por su amplitud y tecnología

El nuevo sedán apuesta por diseño, espacio interior y tecnología, con opciones de financiamiento en el país

MG Motor presentó oficialmente el MG5, un sedan que llega a transformar el mercado automotor en su segmento, pues combina diseño, amplitud y lo mejor de la tecnología europea en una opción accesible y con una línea de financiamiento especializada.

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La marca, que experimentó un crecimiento del 47% en ventas el año pasado, le apuesta a un modelo que ya ha sido un éxito en Europa y que llega a completar el portafolio en el país. Es un “all new”, es decir que la carrocería, motor, además de las prestaciones mecánicas, tecnologías y de seguridad, han sido totalmente renovadas respecto de su modelo anterior.

Espacio interior y tecnología como diferenciales



Una de las características más destacadas del auto es su dimensión, ya que entrega mucha comodidad en el espacio interior gracias a sus 4,601 mm entre ejes, ancho de 1,818 mm y altura de 1,489 mm. Además de un maletero de 406 litros, ideal para uso profesional o familiar.

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La tecnología del MG5 es otra de sus grandes fortalezas, con una pantalla táctil de 10,25 pulgadas, acceso sin llave, aire acondicionado automático y control crucero, el sistema que ayuda a mantener una velocidad constante sin la aceleración, lo cual favorece un menor consumo de combustible.

En cuanto a la seguridad, el MG5 viene con una estructura reforzada de acero, además de estar equipado con cuatro airbags, sistema de control de estabilidad, sensores de parqueo y monitoreo de presión de neumáticos. Se trata de poner la tecnología al servicio para la tranquilidad de los conductores.

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Este sedan ya se encuentra a la venta en la red de concesionarios MG a nivel nacional con un precio de 15,990 y ofrece un plan de financiamiento en alianza con Banco Guayaquil, que diseñó un crédito específico para la compra de este nuevo modelo, simplificando trámites, pero con el respaldo de una institución financiera sólida. De paso, el modelo se encuentra homologado para funcionar como taxi.

Así mismo, MG respalda a sus clientes con un stock de repuestos completo y una red de talleres que pasaron de 3 a 15 para este 2026. En los puntos de venta ya se pueden realizar pruebas de manejo y experimentar de cerca la comodidad, además de moderna tecnología que este auto ofrece.

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