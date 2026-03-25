Quito refuerza seguridad con seis nuevos puestos de mando y tecnología en 2026

El plan refuerza la seguridad en el Centro Histórico de Quito, Parque La Carolina y el Boulevard Naciones Unidas

El plan refuerza la seguridad en el Centro Histórico de Quito, Parque La Carolina y el Boulevard Naciones Unidas con vigilancia y tecnología.

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, presentó este miércoles la primera fase del plan de seguridad para la ciudad denominada “Estrategia Capital, Orden y Control Territorial” un plan integral que busca fortalecer la convivencia ciudadana, el control territorial y la percepción de seguridad en la capital ecuatoriana., lo que refleja un deterioro significativo en los indica

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Durante su intervención, el burgomaestre advirtió que el contexto nacional es complejo, señalando que el país cerró 2025 “entre los seis más inseguros del mundo”, lo que refleja un deterioro significativo en los indicadores de seguridad.

Seguridad en Ecuador: responsabilidad del Estado y apoyo municipal

Muñoz fue enfático en diferenciar las competencias entre el Gobierno Nacional y los municipios. Explicó que fenómenos como el narcotráfico, los homicidios y el crimen organizado deben ser enfrentados por instituciones como la Policía Nacional del Ecuador y las Fuerzas Armadas del Ecuador.

Muñoz fue enfático en diferenciar las competencias entre el Gobierno Nacional y los municipios. Gustavo Guamán

“El Estado tiene el monopolio del uso legítimo de la fuerza”, subrayó, aclarando que los gobiernos locales no pueden combatir directamente estas amenazas, pero sí contribuir desde sus competencias.

Enfoque municipal: convivencia, control y presencia territorial

El alcalde destacó que la estrategia municipal se centrará en tres ejes clave:

Convivencia pacífica

Control del espacio público

Presencia institucional en el territorio

Muñoz hizo un llamado a evitar la polarización social y política, señalando que estos conflictos también afectan la seguridad cotidiana de los ciudadanos. Uno de los principales resultados destacados fue la recuperación del Centro Histórico de Quito, donde ha mejorado la percepción de seguridad.

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Según el alcalde, este avance ha generado impactos positivos en la economía local:

Incremento del 30% al 40% en ventas de negocios

Mayor presencia de ciudadanos y turistas

Fortalecimiento del tejido social y cívico

Nuevos puestos de mando operativo en Quito

La estrategia contempla la expansión de los puestos de mando operativo. Actualmente existen tres y se sumarán seis nuevos en puntos estratégicos como:

Boulevard Naciones Unidas

Plaza Argentina

Plaza Gabriela Mistral

Cumbayá- El Chaquiñán

La Basílica

El Panecillo

A mediados de 2026, se incorporarán 22 puestos adicionales, con base en análisis de datos sobre criminalidad, incivilidades y riesgos.

Tres tipos de intervención según el territorio

El plan contempla tres tipos de intervención según el territorio, con despliegues operativos adaptados a las necesidades de cada espacio. En las zonas turísticas y patrimoniales se asignan 17 efectivos, apoyados por vehículos de videovigilancia, ambulancias y drones de monitoreo permanente, garantizando seguridad y respuesta rápida en lugares de alta afluencia. En los parques y áreas recreativas, el despliegue incluye 14 efectivos con bicicletas de patrullaje, unidades 4x4 y drones, además de motos de emergencia para cubrir espacios amplios y dinámicos.

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En las zonas urbanas de alto tráfico, donde la movilidad y el control son prioritarios, se destinan 9 efectivos equipados con scooters, motos y canes, además de equipos de control y señalización para ordenar el flujo de personas y vehículos. De esta manera, cada territorio cuenta con un esquema específico que busca equilibrar presencia policial, tecnología y recursos de emergencia, adaptándose a las características y demandas de cada entorno.

El alcalde destacó que la estrategia se basa en información técnica y registros nacionales para identificar zonas prioritarias, permitiendo una intervención más eficiente. Además, resaltó el uso de tecnología como drones conectados por fibra óptica, videovigilancia móvil y equipos especializados.

Trabajo conjunto y llamado a la ciudadanía

Muñoz agradeció el apoyo de la Comisión de Seguridad del Concejo Metropolitano, especialmente a la concejala Estefanía Grunauer, por impulsar la normativa que respalda la estrategia.

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Finalmente, el alcalde hizo un llamado a los agentes municipales, bomberos y autoridades de control a reforzar su compromiso con la ciudadanía. “También podemos hacer seguridad desde la convivencia, desde el control y desde nuestra presencia en el territorio”, concluyó.

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