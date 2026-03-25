Juan Esteban Guarderas presenta su precandidatura a la Alcaldía Quito

Sectores critican la posición de Guarderas dentro del CPCCS. El exvocal busca gobernar Quito. ¿Qué pasó con su destitución?

Juan Esteban Guarderas, exconsejero de Participación Ciudadana destituido por la Asamblea Nacional, reapareció, este miércoles 25 de marzo del 2026, junto a un grupo de ciudadanos. Frente a ellos aceptó la precandidatura a la Alcaldía de Quito.

Consultado en torno a si se encuentra habilitado para participar en las elecciones seccionales de febrero 2027, Guarderas aseguró que cumple con los requisitos legales para participar. “Hace varios meses me empadroné en Quito y consto en el sistema. La ley permite que participe por la ciudad en la que nací”, afirmó.

Juan Esteban Guarderas detalló que fue sancionado con la suspensión de sus derechos de participación por dos años, el 27 de diciembre de 2024. Eso, según sostuvo, no le impide ejercer cargos públicos. Aseguró que su inhabilitación concluirá el 27 de diciembre de 2026, mientras que la campaña electoral arrancará en enero de 2027.

Según Guarderas, él ha recibido propuestas de "varias organizaciones políticas". Sin embargo ante la prensa no pudo señalar por qué casillero electoral participaría. Es más, él cuestionó a los partidos políticos. “Los ciudadanos estamos hartos de que los políticos vayan a rogar de rodillas que les den un espacio”. Planteó que quiere “dar la vuelta a la tortilla” en la forma de hacer política.

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Esto dijo sobre pedido de ciudadanos, Juan Esteban Guarderas:

En la rueda de prensa, Juan Esteban Guarderas apareció junto a María Teresa Pasquel, exasambleísta de Gente Buena; Rubén Granda, de Líderes en Democracia; Ana del Rocío García, asambleísta barrial del sur; William Díaz, Frente de Personas con Discapacidad; y María del Carmen de Viteri, Innova 593, entre otros.

Guarderas sostuvo que recibe "con respeto, emoción y conciencia", el pedido de ser candidato a la alcaldía de Quito. "No es una invitación para posar, no nace de la oficina de un partido político sino de la ciudadanía, hombres y mujeres que dicen basta, no se puede seguir entregando Quito a la inercia. No quieren un mafioso, tampoco un turista burocrático, ya hemos tenido suficientes", dijo.

A Guarderas se le cuestiona porque antes de salir del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), al abstenerse en votaciones clave, le hizo el juego a Mario Godoy, lo que le permitió llegar a la presidencia del Consejo de la Judicatura. También se ha dicho que ha investigado únicamente a políticos de cierta tendencia y nunca a los del oficialismo.

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Al momento, Pabel Muñoz, alcalde de Quito, ha manifestado que busca la reelección. No está claro si su organización, Revolución Ciudadana, lo apoyará.

Meses atrás, junto a otras autoridades locales, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón; el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret; el prefecto de Manabí, Leonardo Orlando; y la prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, manifestaron su desacuerdo con el manejo del movimiento. Eso hizo que Rafael Correa, el expresidente y su líder, le llame "tibio".

Gustavo Vallejo, del Partido Socialista, ha dicho que le prestarían el casillero electoral para participar. El TCE suspendió a la RC, por lo que no podría participar, aunque el caso está en trámite aún. También se habla de Centro Democrático, entre otras organizaciones. Pero aún no se conoce si esos otros grupos estarán habilitados.

Jorge Yunda, exalcalde de Quito, recorre los barrios de la capital, usando bata de médico. No ejerce la profesión; él administra radios e incluso ha aparecido en conversación con el presidente Daniel Noboa, por lo que se empezó a comentar que sería su candidato. En sus visitas a los barrios se lo observa cantando y contando chistes. No ha descartado su intención de estar en la papeleta en 2027. Ahora mismo en el Concejo, ediles como Estefanía Grunauer, Gabriel Noroña y Joselyn Mayorga, llegaron gracias a la alianza con Pachakutik, que Yunda encabezó.

María José Pinto es actualmente la Vicepresidenta de la República. Foto: efe

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No hay información oficial pero se conoce que desde Acción Democrática Nacional (ADN) se revisan los números de algunos posibles candidatos. Se dice, aunque esto no se ha confirmado, que la vicepresidenta María José Pinto, constaría en ese listado.

Además, colectivos como Quito Capital, de Fabricio Villamar, exconcejal y exasambleísta, buscan darle a la ciudad una nueva opción.

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