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alcalde de Quito, Pabel Muñoz
El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó su respaldo a Unidad Popular ante el proceso del CNE.Ivonne Mantilla

Pabel Muñoz respalda a Unidad Popular ante posible cancelación del CNE

CNE analiza eliminar a Unidad Popular y Pabel Muñoz alerta riesgo democrático

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, expresó su respaldo público al movimiento Unidad Popular y a su militancia, en medio del proceso que analiza el Consejo Nacional Electoral (CNE) para cancelar su personería jurídica.

Le invitamos a que lea: Caso trolebuses Quito: Pabel Muñoz rinde versión y habla de “bochorno internacional”

A través de su cuenta en la red social X, el alcalde manifestó su preocupación por lo que considera una amenaza al sistema democrático. “Hace pocos días suspendieron a nuestra organización. Hoy intentan que pase lo mismo con otra fuerza política en el país”, señaló Muñoz.

El burgomaestre advirtió que la exclusión de organizaciones del proceso electoral pone en riesgo el derecho ciudadano a elegir libremente.

“Cuando se sacan organizaciones del proceso electoral, se pone en riesgo la democracia y el derecho de la gente a elegir. Ninguna persona demócrata debería aceptar esto”, concluyó.

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Según informes técnicos, ambos movimientos habrían incumplido el número mínimo de adherentes permanentes exigido por la ley electoral, lo que compromete su permanencia en el registro y su participación en futuros comicios.

El informe jurídico, presentado el 20 de marzo de 2026 durante una sesión virtual, recomendó al Pleno del CNE iniciar el proceso de cancelación, amparado en el artículo 327, numeral 7 del Código de la Democracia. Esta norma establece que una organización política puede ser eliminada si su número de afiliados cae por debajo del 50% del mínimo requerido.

Decisión en suspenso por falta de votos y quórum

A pesar de la relevancia del tema, el proceso se mantiene en un limbo jurídico. En la primera sesión, las autoridades no lograron los votos necesarios: Diana Atamaint y José Merino votaron a favor, mientras que Elena Nájera se abstuvo.

Mientras que, en una segunda convocatoria no se alcanzó el quórum requerido, ya que solo asistieron dos consejeros. Posteriormente, una nueva sesión convocada para el domingo fue cancelada, prolongando la incertidumbre.

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Movilizaciones y reclamos de Unidad Popular

En respuesta, directivos y simpatizantes de Unidad Popular realizaron una movilización el lunes 23 de marzo de 2026 hacia la sede del Consejo Nacional Electoral, solicitando el archivo del informe que recomienda su eliminación.

El presidente del movimiento, Giovanni Atarihuana, exigió transparencia en el proceso y pidió acceso a la base de datos oficial de afiliados.

Según Atarihuana, el informe se sustenta en la desafiliación de decenas de personas, por lo que solicitó al organismo electoral la entrega de los certificados que respalden dichas desvinculaciones.

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