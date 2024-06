Ecuador registra 772 embarazos de niñas hasta abril de 2024, informa oenegé

Las cifras las reveló la organización 'Niñas, no Madres', en Quito. La mayoría de casos son por abuso sexual

Ecuador registró 772 embarazos por violencia sexual en niñas menores de 15 años entre enero y abril de 2024, alertó la alianza regional de organizaciones Niñas, no madres, durante un encuentro con periodistas.

Este movimiento quiso denunciar la vulneración de los derechos que sufren las menores, cuando se cumplen cinco años desde que presentaran ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU cuatro casos de niñas latinoamericanas víctimas de violencia sexual.

El 29 de mayo de 2019, el Centro de Derechos Reproductivos, Planned Parenthood Global, Mujeres Transformando el Mundo y Surkuna Ecuador se unieron en esta coalición para presentar ante la ONU los casos en los que los Estados de Ecuador, Guatemala, Nicaragua y Perú prohibieron abortar a las menores de 14 años, pese a que estas expresaron su deseo de no querer ser madres.

Cinco años después, el organismo internacional aún no se ha pronunciado, denunciaron integrantes de Niñas, no madres, quienes demandan “justicia, reparación y medidas de no repetición” al Gobierno ecuatoriano y a los demás implicados.

Según la denuncia al Estado, Norma (nombre protegido) fue forzada a una maternidad no deseada en 2013, tras violaciones reiteradas por parte de su padre desde los 12 años.

Hoy se cumplen 5 años desde cuando llevamos los casos de Norma, Susana, Fátima y Lucía a la ONU, cuatro niñas que fueron obligadas a ser madres a causa de la violencia sexual.



Hoy somos miles de voces alumbrando el camino a la justicia.

En el momento, la ley ecuatoriana establecía que las niñas y las mujeres podían acceder al aborto legal cuando su vida y salud estuvieran en riesgo, pero se le fue negada y su agresor murió sin ser juzgado.

La maternidad forzada infantil es un grave problema en el país andino, recordaron. De 2019 a 2023, se registraron 4.937 niñas menores de 14 años embarazadas, según expusieron de acuerdo a datos del Mapeo de Embarazo Adolescente.

Y solo en 2023, se registraron 177 embarazos diarios de niñas y adolescentes. El 80 % de ellos fue resultado de abusos sexuales, apuntaron.

También denunciaron que el 65 % de las violaciones de niñas se da en el entorno familiar, por lo que subrayaron la necesidad de romper con la normalización de la violencia sexual al interior de los hogares.

