Ecuador busca alianzas y financiamiento en cumbre regional de impacto

En su edición 2025, el evento contribuyó a activar más de $ 80 millones en financiamiento en América Latina.

Más de 300 actores de América Latina y el Caribe se alistan para participar en el Funds4impact Summit 2026, un encuentro que pondrá sobre el tablero uno de los principales cuellos de botella del desarrollo en la región: la distancia entre proyectos con potencial y el acceso real a financiamiento.

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La cita será el 27 y 28 de mayo de 2026 en República Dominicana y contará con la presencia de fundaciones, inversionistas, empresas, organismos internacionales, academia y organizaciones sociales. Pero más allá de las cifras, el evento se perfila como un espacio clave para países como Ecuador, donde el financiamiento se mantiene como un desafío para el sector.

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En Ecuador, según el Sistema Unificado de Información de las Organizaciones Sociales (SUIOS), existen más de 70.000 organizaciones sociales, muchas de ellas sostenidas, total o parcialmente, por recursos provenientes del exterior.

Esta dependencia, sumada a la escasez de fondos locales y a mayores exigencias de medición de impacto, ha obligado a las organizaciones a buscar nuevos espacios para sostener y escalar sus proyectos.

Ahí es donde este tipo de cumbres cobra relevancia. En los últimos años, la presencia ecuatoriana en el Funds4impact Summit ha ido en aumento, no solo como participante, sino como generadora de propuestas.

En la edición de 2025, por ejemplo, iniciativas impulsadas por la Fundación Wong y representantes del GAD parroquial de Arapicos (en Morona Santiago) expusieron modelos de desarrollo territorial e inclusión social con potencial de replicarse en otros países.

Una oportunidad para aprender de experiencias regionales

El encuentro no se limita a conferencias. La agenda incluye talleres, paneles y espacios de networking donde se cruzan ideas, pero también oportunidades concretas: desde estrategias de financiamiento hasta modelos de inversión de impacto y alianzas entre sectores.

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Además, durante el evento se presentará el informe Harvest of Impact: Ecosystem Insights 2026, que recogerá tendencias y pistas sobre hacia dónde se están moviendo los recursos en la región, una guía clave para organizaciones que buscan adaptarse a nuevas reglas del financiamiento.

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La experiencia reciente da pistas de su alcance. En 2025, el Summit, realizado en Colombia, ayudó a movilizar más de 80 millones de dólares hacia proyectos en América Latina, consolidándose como un puente entre quienes tienen ideas y quienes tienen el capital.

Para Ecuador, el reto es sostener iniciativas en áreas como sostenibilidad ambiental, derechos humanos, género o niñez en un entorno cada vez más competitivo. Por eso, más que una vitrina, el Summit se ha convertido en una plataforma para tejer alianzas y encontrar salidas a una pregunta recurrente en el sector social: cómo financiar el impacto sin depender únicamente de la cooperación internacional.

En ese escenario, la participación ecuatoriana no solo busca recursos, sino también posicionar propuestas y aprender de experiencias regionales en un momento en que la colaboración empieza a ser tan valiosa como el financiamiento mismo.

Las organizaciones ecuatorianas, desde fundaciones y ONG hasta emprendimientos sociales, entidades públicas, academia y financiadores, interesadas en ser parte del Funds4impact Summit 2026 ya pueden gestionar su participación.

El proceso de registro se coordina directamente a través del correo lina.ontibon@funds4impact.com, habilitado para canalizar inscripciones y consultas desde el país.

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