Cámaras de la construcción denuncian trabas. A 24 horas del inicio de las ferias de vivienda de Quito y de Guayaquil, la burocracia pretende paralizar los trámites de crédito hipotecario del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), señalan los gremios en un comunicado este 5 de abril de 2022.

Siete gremios señalan que los obstáculos en el trámite de los créditos hipotecarios se da porque el Consejo de la Judicatura dispuso durante el fin de semana que las notarías apliquen nuevamente el sistema de sorteos, norma que no aplica en el caso de la otorgación de créditos del Biess, pues se procura evitar que los contratos con instituciones financieras públicas y otros se entorpezcan con burocracia y obliguen a las partes a trasladarse a notarías lejanas, poco especializadas o que no garantizan la calidad del servicio.

En marzo de este año, el Biess informó que el plazo para el otorgamiento de un préstamo hipotecario se reducirá de 160 a menos de 90 días gracias a los cambios anunciados, como el sorteo en notarías.

La Procuraduría General del Estado dispuso la no obligatoriedad del sorteo de notarías para los procesos de créditos hipotecarios. No obstante, eso no se cumple.

El rubro insiste ante el Consejo de la Judicatura que mientras la Procuraduría no emita la reconsideración solicitada, sigue vigente el criterio vinculante que eliminó el trámite de sorteo de notarías para créditos del giro ordinario de negocios del Biess, como son los hipotecarios.

El efecto de esta decisión impacta los flujos económicos en el sector, frena el empleo, la contratación, la industria y el comercio relacionado con el sector de la construcción, aseguraron la Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador, la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción, la Cámara de la Industria de la Construcción (Camicon), Cámara de la Construcción de Portoviejo, Cámara de Construcción de Cuenca, la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Vivienda del Ecuador (Apive) y Constructores Positivos.

Para 2022, el Biess ha señalado que busca colocar $ 752,4 millones en préstamos hipotecarios.