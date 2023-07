“Estamos yendo hacia la tormenta perfecta”. Así lo pronostica el analista tributario Napoleón Santamaría. “Elecciones, impuestos de mala calidad, impactos del fenómeno de El Niño y, encima más, reducción del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) al 2% desde enero del 2024. Estamos caminando hacia allá”.

El Servicio de Rentas (SRI) dio a conocer las cifras de recuadación tributaria al primer semestre del 2023. Según su director General, Francisco Briones, el monto total recaudado, incluido valores ocasionales, registró un incremento del 4% $ 361 millones adicionales) respecto a los primeros seis meses del 2022. De esta manera, el total de recaudaciones registrada este año suma $ 9.609 millones. La recaudación por cada uno de los impuestos, excepto en Impuesto a la Salida de Divisas ($) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto a los Consumos Especiales (ICE) en importaciones, registró un incremento. Así, por ejemplo, el Impuesto a la Renta creció en $ 417,9 millones, al pasar de $ 3.139 millones en el primer semestre de 2022 a $ 3.557 millones en el mismo periodo del 2023. De la misma forma, el IVA e ICE de operaciones internas, es decir, de las transacciones de bienes y servicios generados dentro del país, aumentó en $ 368 millones y $ 6 millones, respectivamente.

Sin embargo, este informe generó una serie de reacciones hacia los cuales, el propio funcionario tuvo que tuitear, señalando que ha “leído varios comentarios o análisis, algunos con imprecisiones o información incompleta (…). La recaudación crece porque: las ventas crecen, los controles y cobros son más efectivos. Y pese a eliminación y reducción de más de 10 impuestos, desaceleración del comercio internacional”.

Al respecto, el analista económico Alberto Acosta Burneo, refuta los argumentos de Briones. “En realidad, hay que ver qué datos tomaron. Porque, si vemos la recaudación neta, esta cae en un 0,6%. Detrás de esto hay algunos factores, que se van a evidenciar aún más en lo que queda del año. Parte de la caída se da porque ya no hubo recaudaciones temporales, eso significó $ 173 millones menos. Otra es la disminución en $ 92 millones de las recaudaciones por ISD; la tasa bajó. También hubo caída en el pago de Impuesto a la Renta en microempresas, aunque eso va a pasar a ser positiva por la reforma tributaria. Y lo último que explica la caída es el aumento de las notas de crédito de manera significativa, es decir, las devoluciones de impuestos. Crecieron $ 313 millones y el SRI lo justificó señalando que se debe a la mejora de los procedimientos, porque ahora la devolución se hace en línea”.

En eso coincide Santamaría, para quien el crecimiento de recaudación, tomando ingresos temporales es mínimo y eso refleja la política tributaria que el Gobierno ha implementado. “El año anterior había otros impuestos como al patrimonio, por ejemplo. Si comparamos todo lo recaudado el primer semestre del año pasado y lo de este, sin duda el 2023 es menor. En macro, la recaudación cayó, porque tenemos impuestos de mala calidad. No solo que no tenemos los impuestos de años anteriores, sino que se hizo una nueva reforma que implicó mayores gastos deducibles”.

En su explicación señala que, pese a que el Impuesto a la Renta aumenta, a nivel de compañías se mantienen en lo mismo. “Las empresas no están en capacidad de generar más rentabilidad, están estancadas. Las personas naturales, algo más, contribuimos por la reforma tributaria”.

CAMINO A LA "TORMENTA PERFECTA"

Para Santamaría, el segundo semestre no pinta bien, ya que es electoral e, históricamente, se comprueba que toda la actividad económica se enfría. “Las empresas no venden, no compran, no invierten, hasta ver qué pasa. Se enfría el motor de la riqueza que es la inversión y la reinversión, esta última la más importante. Si ya somos malos en invitar a la inversión, al menos debemos hacer que la reinvesión no se desaliente y se vaya. Lo que más me preocupa es el ISD. En enero del 2024 va a bajar al 2%. Muchas personas que antes se veían desalentadas a enviar dinero afuera, posiblemente decidirá sacar mas dinero. Y eso será peor”.

En cuanto a los posibles efectos del fenómeno de El Niño, Acosta y Santamaría coinciden en que con o sin este problema natural, el debilitamiento de la economía se va a sentir en el segundo semestre. “El problema es que cuando tengamos que reconstruir necesitaremos plata y eso, o lo sacamos del petróleo o de endeudarnos”, explica Santamaría. Mientras que para la abogada tributaria, María Isabel Cisneros, “habría una reducción del Impuesto a la Renta, debido a que los sectores agrícola y pesquero serían los más afectados por el desastre natural”.