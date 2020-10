La presidencia aclara que la reforma tributaria se definirá el próximo año

De momento, el IVA se mantendrá en el 12%. Así lo indicó hoy el Gobierno Nacional. A través de un comunicado emitido por la Presidencia de la República, se señaló que la reforma tributaria prevista en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la deberá definir el próximo gobierno.

“No existe en este momento ningún proyecto de ley de reforma tributaria que haya sido enviado a la Asamblea Nacional para su tratamiento. Por tanto recalcamos que no sube el Impuesto al Valor Agregado, no se retiran beneficios tributarios a ningún sector de la población y no se establecen nuevos impuestos”, señaló el documento.

Este añadió que el respaldo financiero del organismo, que otorgó $6.500 millones al país, “no condiciona, sino que acompaña las metas que se plantea el propio país para recuperar su economía” y no “significa una camisa de fuerza”.

Pese a ello, en el comunicado, el gobierno reconoció la necesidad de “hacer cambios estructurales”, entre los que se ha planteado aumentar el IVA a 15%, eliminar la devolución del IVA a las personas de la tercera edad, imponer impuestos a la gasolina y incrementar la base para los impuestos a las telecomunicaciones.

El primer desembolso de recursos, de $2.000 millones se realizó a fines de la semana pasada.