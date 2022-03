Desde hace meses, los efectos de la COVID ya venían dificultando la cadena de suministro global con el inconveniente de hallar contenedores, pero en estos días hay otro evento que agudiza el problema: el conflicto que protagonizan Rusia y Ucrania y que ha empezado a amenazar al sector productivo, esta vez con una menor disponibilidad de navieras y aviones, que han afectado a sectores como el bananero y el florícola.

Aún no hay un efecto inmediato pero este miércoles, 2 de marzo de 2022, el sector bananero entró en un estado de incertidumbre, luego de que dos navieras anunciaran inconvenientes: Maersk acaba de notificar que suspenderá sus servicios hacia Rusia y Hapag-Lloyd, advierte por su lado, que seguirá yendo a ese destino, pero con nuevos problemas de congestión en los puertos de Europa del Norte.

Consultado sobre el tema, Richard Salazar, presidente de la Asociación de Comercialización y Exportación de Banano (Acorbanec), admitió que el problema existe y este está motivado por las restricciones. “Hay la prohibición de no transportar nada que no sea alimentos y medicina hasta Rusia, el banano es alimento y no tiene inconveniente en ese sentido, pero el problema está en que esa carga, que no puede entrar terminará quedándose en los puertos europeos”, dijo hoy, mientras monitoreaba los posibles efectos que puede generar este nuevo inconveniente.

La preocupación no es menor si se toma en cuenta que de los 8 millones de cajas exportadas en enero de este año hacia Rusia, 1’660.194 millones fueron trasladas por Maerks y 496.367 por Hapag-Lloyd. Una menor oferta del servicio podría llevar a un nuevo incremento de precios.

22 POR CIENTO del banano ecuatoriano va a Rusia.

Salazar sostiene que con un conflicto bélico así es difícil predecir qué sucederá en los próximos días. Por lo pronto, dice, la carga que va hacia Rusia y Ucrania (ambos absorben el 25% de la oferta) ha logrado llegar, y los pagos, aunque con cierto retraso, se han seguido dando.

Hace unos días, Estados Unidos y Canadá (la UE tomó una medida similar este miércoles) aislaron a los principales bancos rusos con la desconexión de la plataforma de pagos SWIFT, lo que impide que las principales empresas puedan hacer transferencia a sus clientes. Esto último aún no ha causado una repercusión en el sector bananero, “hay bancos sancionados, pero no son todos”.

El sector que sí está asumiendo el mayor efecto es el sector florícola. Esta industria se preparaba para obtener sus mejores ganancias en las ventas previstas para el Día Internacional de la Mujer, pero “no toda la oferta pudo llegar a Rusia, hubo cargas que tuvieron que quedarse en Holanda. Ahí ya vemos una primera pérdida”, dijo Ginno Deslcalzi, uno de los actores de este sector.

Este Diario intentó hablar con Expoflores, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta. No obstante, se pudo conocer que hasta ayer, al menos el 10% de la carga había tenido inconvenientes en sus envíos, esto porque algunas aerolíneas decidieron suspender sus vuelos hacia estas zonas que están en conflicto.

Descalzi menciona que el real problema aún está por verse. Y este llegará con la dificultad de colocar las flores que se queden a otros mercados, una sobreoferta que podría llevar a la baja los precios. A eso se suman las dificultades de pago que pueda tener el mercado ruso, con una moneda que, ante el dólar, está devaluada.