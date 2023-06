La falta de una planta de combustible complica nuevos vuelos en Manta

Manta está por inaugurar dos nuevos vuelos, que conectarán a la ciudad con Panamá y Galápagos. No obstante, los atrasos en la rehabilitación de una planta de almacenamiento y provisión de combustible aéreo preocupa a los actores de este mercado.

Las autoridades de Copa están a la espera de que esta obra se concrete pronto, pues eso podría complicar el tanqueo de los aviones que conectarán al país, desde el próximo martes, con el país centroamericano.

Esa planta, explicó María Luisa Navarro, directora de Relaciones con los Gobiernos de Copa Airlines, debió estar lista en mayo, pero no lo está, lo que ha impedido además que esta se someta a procesos de inspección necesarios que deben hacer las autoridades regulatorias. Existe una planta alterna cercana pero esta, dijo, “tiene que abastecer a los aviones en la rampa del aeropuerto, y a esta también se le debe auditar ciertos mecanismos como de mantenimiento y de calidad de combustible”.

Pero aunque esta última opción sea una vía de solución a corto plazo, tampoco es la más atractiva, dice la ejecutiva. Por eficiencias, se requiere que la planta esté dentro del aeropuerto.

Navarro dijo que si esto no está listo en los próximos días, Copa prepara otra alternativa que le permitan mantener la fecha de inauguración de la ruta hacia Panamá. Si esto no se resuelve, la opción será tanquear los aviones en Panamá; no obstante, aclaró, esta situación no es rentable ni sostenible, porque hacer eso (por un tema de peso) implicará que los aviones tengan que coparse hasta con un 30 % menos de pasajeros.

Esta situación también complicaría a Avianca que el 2 de julio, tiene previsto inaugurar su ruta Manta-Galápagos. En las islas no existe abastecimiento, , por eso la expectativa es que la planta de Manta se rehabilite cuanto antes.