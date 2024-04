La empresa estatal noruega compra 4,3 millones de barriles de crudo a Ecuador

Ecuador va a exportar 4'320.000 barriles de Crudo Oriente a la empresa estatal noruega Equinor ASA. Por esta venta, el país recibirá ingresos aproximados de 335 millones de dólares, según anunció en su cuenta de X, Petroecuador.

Pero el monto de las ventas en mayo será mayor, porque está planificada otra oferta para otra empresa. Se van a vender 720.000 barriles de Crudo Napo a la empresa estatal china Unipec América INC., compañía que ganó esta licitación internacional al presentar un diferencial de 6,88 dólares por barril.

ESTA SEMANA | Anunciamos que a partir de mayo de 2024, se exportará un total de 4’320000 barriles de Crudo Oriente a la empresa estatal noruega Equinor ASA. Por esta venta, el país recibirá ingresos aproximados de USD 335 millones. #ElNuevoEcuador pic.twitter.com/XReHZp4KyM — EP PETROECUADOR 🇪🇨 (@EPPetroecuador) April 27, 2024

Esta venta se hará en dos cargamentos de 360.000 +/- 5 % barriles cada uno en mayo de 2024 y generará ingresos estimados para el país por 54 millones de dólares, según un comunicado de Petroecuador.

Para este proceso, EP Petroecuador invitó a 35 empresas calificadas en el Registro de Proveedores de la Gerencia de Comercio Internacional, de las cuales cinco presentaron ofertas: Petraco Oil Company LTD., Tipco Asphalt Public Company Limited, Shell Western Supply and Trading Limited, Petrochina International CO. LTD, y Unipec America INC (adjudicada). La exportación está regida bajo el Crudo Marcador West Texas Intermediate (WTI).

Las exportaciones petroleras de Ecuador de enero y febrero de 2024 suman 1.638,1 millones de dólares, hay un incremento en un 27 % en comparación con el mismo período de 2023, según el Banco Central de Ecuador.

