Una radiografía del empleo femenino en Ecuador revela los cargos que ellas lideran

Un estudio de SGF Global revela que el trabajo de la mujer ecuatoriana se centra en servicios, administración y comercio.

En Ecuador persisten desafíos estructurales que limitan el acceso de las mujeres a sectores técnicos, industriales y a posiciones de alta dirección. Así lo refleja un estudio realizado por SGF Global Ecuador, basado en los datos de la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU 2025).

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Según el estudio, los datos mostraron un ecosistema en transformación: la participación laboral femenina alcanzó el 53.8%, un avance frente a años anteriores, aunque aún distante del 77.4% de participación masculina.

De acuerdo con el reporte del estudio, el análisis de SGF Global evidencia que el talento femenino se concentra principalmente en áreas relacionadas con servicios, gestión administrativa y funciones comerciales, destacando los sectores de Recursos Humanos, trabajo social, enfermería y servicios de salud, ventas de intangibles (seguros, telecomunicaciones), marketing y publicidad, servicio al cliente y call centers, finanzas y contabilidad y actividades administrativas y de oficina.

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“También existe una participación significativa en roles de ventas, promoción comercial y atención al cliente, donde las habilidades de comunicación y gestión relacional son altamente valoradas por las empresas”, dice el escrito.

Brechas en sectores técnicos e industriales

El estudio además revela que persiste una baja participación femenina en sectores tradicionalmente asociados a perfiles técnicos o industriales. Entre las áreas con menor presencia de mujeres se encuentran tecnologías de la información (desarrollo de software, programación), ingenierías técnicas (mecánica, electromecánica, robótica, civil), logística y operaciones, minería y petróleo, construcción, agricultura y ganadería y operaciones industriales especializadas.

De acuerdo con SGF Global, estas brechas se relacionan con factores estructurales como turnos rotativos, trabajo en campo prolongado, certificaciones técnicas específicas o requisitos de experiencia industrial, que históricamente han limitado la participación femenina en estos sectores.

Pocas acceden a cargos de liderazgo

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la distribución del empleo femenino según nivel jerárquico. Las cifras muestran que el 88,2% de las mujeres se concentra en cargos operativos, el 7,8% ocupa posiciones de mando medio y apenas 3,9% llega a cargos de alta dirección.

“Este comportamiento revela que el principal desafío no es necesariamente el ingreso de las mujeres al mercado laboral, sino su progresión hacia posiciones estratégicas y de toma de decisiones”, menciona Johana Bustamante, experta en talento humano de SGF Global.

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