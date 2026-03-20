El trabajo de la mujer ecuatoriana se centra en servicios, administración y comercio
Una radiografía del empleo femenino en Ecuador revela los cargos que ellas lideran
En Ecuador persisten desafíos estructurales que limitan el acceso de las mujeres a sectores técnicos, industriales y a posiciones de alta dirección. Así lo refleja un estudio realizado por SGF Global Ecuador, basado en los datos de la última Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU 2025).
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Según el estudio, los datos mostraron un ecosistema en transformación: la participación laboral femenina alcanzó el 53.8%, un avance frente a años anteriores, aunque aún distante del 77.4% de participación masculina.
De acuerdo con el reporte del estudio, el análisis de SGF Global evidencia que el talento femenino se concentra principalmente en áreas relacionadas con servicios, gestión administrativa y funciones comerciales, destacando los sectores de Recursos Humanos, trabajo social, enfermería y servicios de salud, ventas de intangibles (seguros, telecomunicaciones), marketing y publicidad, servicio al cliente y call centers, finanzas y contabilidad y actividades administrativas y de oficina.
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“También existe una participación significativa en roles de ventas, promoción comercial y atención al cliente, donde las habilidades de comunicación y gestión relacional son altamente valoradas por las empresas”, dice el escrito.
Brechas en sectores técnicos e industriales
El estudio además revela que persiste una baja participación femenina en sectores tradicionalmente asociados a perfiles técnicos o industriales. Entre las áreas con menor presencia de mujeres se encuentran tecnologías de la información (desarrollo de software, programación), ingenierías técnicas (mecánica, electromecánica, robótica, civil), logística y operaciones, minería y petróleo, construcción, agricultura y ganadería y operaciones industriales especializadas.
De acuerdo con SGF Global, estas brechas se relacionan con factores estructurales como turnos rotativos, trabajo en campo prolongado, certificaciones técnicas específicas o requisitos de experiencia industrial, que históricamente han limitado la participación femenina en estos sectores.
Pocas acceden a cargos de liderazgo
Uno de los hallazgos más relevantes del estudio es la distribución del empleo femenino según nivel jerárquico. Las cifras muestran que el 88,2% de las mujeres se concentra en cargos operativos, el 7,8% ocupa posiciones de mando medio y apenas 3,9% llega a cargos de alta dirección.
“Este comportamiento revela que el principal desafío no es necesariamente el ingreso de las mujeres al mercado laboral, sino su progresión hacia posiciones estratégicas y de toma de decisiones”, menciona Johana Bustamante, experta en talento humano de SGF Global.
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