El precio del diésel en EE. UU. supera los 5 dólares por galón por la guerra en Irán

El aumento es un salto del 34 % respecto al precio registrado antes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán

El precio del diésel en Estados Unidos alcanzó este martes los 5,04 dólares por galón (3,85 litros), el nivel más alto desde diciembre de 2022, tras el estallido de la guerra en Oriente Medio, que ha interrumpido de manera significativa el suministro global de petróleo.

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El aumento representa un salto del 34 % respecto al precio registrado antes de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán, y es también la mayor subida en más de tres años, según la Asociación Americana del Automóvil (AAA).

El precio de la gasolina sin plomo también ha seguido en aumento, y este martes alcanzó los 3,79 dólares por galón frente a los 3,54 dólares del 10 de marzo y los 2,94 dólares del 1 de marzo, un día después del inicio de la guerra, según la AAA.

La subida refleja la presión sobre los mercados de crudo causada por la interrupción del tráfico a través del estrecho de Ormuz, por la guerra contra Irán y por donde transita aproximadamente el 20 % del suministro mundial de petróleo.

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Mayor costo de combustible para carros y trenes

Según Andy Lipow, de la consultora Lipow Oil Associates, las compañías de transporte terrestre y ferroviario están aumentando los recargos por combustible para compensar el alza de costos.

"El combustible diésel es fundamental para la economía estadounidense, ya que alimenta camiones, trenes y barcos que transportan bienes. Hay motivos para estar preocupados con estos precios", dijo Lipow en declaraciones a la cadena CNBC.

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Entretanto, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) retomó su acenso este martes, hasta superar los 94 dólares el barril, mientras EE. UU. busca organizar una coalición de países para escoltar a los petroleros que atraviesan el enclave.

Los analistas coinciden en que los precios del combustible seguirán subiendo hasta que se normalice el suministro, y el propio secretario de energía estadounidense, Chris Wright, señaló el domingo que es de esperar una reducción en el precio de la gasolina hasta situarse por debajo de los tres dólares por galón para verano.

"Los estadounidenses lo notarán durante algunas semanas más (el precio alto de la gasolina)", afirmó Wright a la cadena NBC, donde señaló que "hay una buena posibilidad" de que haya un alivio en el precio de la gasolina en cuanto se elimine "el mayor riesgo para el suministro energético mundial".

De acuerdo con el secretario de Energía, cuando finalice la guerra "habrá un mundo con mayor abundancia de energía, energía más asequible y menos riesgos para los soldados y el comercio estadounidenses en Oriente Medio".

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