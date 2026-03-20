Ecuador y EE.UU mantendrán una segunda ronda de negociaciones en agosto

El presidente Noboa afirma que el acuerdo ART mejorará la competitividad de las flores y lomos de atún ante Colombia

Entre los meses de agosto y septiembre, Ecuador asistirá a la segunda ronda de negociaciones con los Estados Unidos, bajo el Acuerdo de Comercio Recíproco (ART por sus siglas en inglés), en el que el Gobierno pretende añadir más beneficios para el país y firmar la ampliación de la eliminación de la sobretasa del 10 % al 53 % de las exportaciones no petroleras, que se estableció en un principio por solo 150 días.

Te puede interesar Ecuador restringe el despacho de gasolina de avión

A esta segunda ronda Ecuador podrá asistir gracias a que selló el acuerdo comercial en la primera ronda con el país norteamericano. En la segunda ronda se va a renegociar el acuerdo. Así lo resaltó el presidente Daniel Noboa, durante una entrevista en Radio Centro, este 20 de marzo. “Es un acuerdo inicial que se renegocia en agosto y no es un acuerdo definitivo”, indicó.

El presidente destacó que el acuerdo ART está sustento a los cambios que se vayan dando con las siguientes negociaciones y que, por ahora, en el primer documento firmado, se estableció promover la libre empresa y la contratación privada, en términos generales.

Utilidades Ecuador 2026: ¿Qué hacer si tu empresa no te paga a tiempo? Leer más

Flores y lomos de atún se imponen ante Colombia

Entre lo que hasta ahora se ha negociado, destacó el presidente, se les ha dado una mejora a los exportadores de flores y de lomos de atún, ya que la firma mejorará la competitividad de estos productos específicos frente a Colombia, ante el mercado estadounidense.

Las flores ecuatorianas, por ejemplo, antes de la imposición del arancel del 10 % impuesto por Donald Trump el año pasado de manera global, pagaba un arancel del 6,8 %. Con el 10 %, desde el año pasado tenía que pagar 16,8 %. Con la eliminación de la sobretasa volverá a pagar el 6,8 %.

El rival directo del sector florícola ecuatoriano ante Estados Unidos, es Colombia, que controla el 60 % del mercado de flores importadas en ese país norteamericano. Antes de la imposición de la sobretasa del 10 %, ese producto pagaba 0 %, ya que el país vecino mantiene un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

RELACIONADAS Ecuador vuelve a activar generadores privados ante déficit eléctrico

Con la imposición del 10 % de la sobretasa, Colombia, que no ha firmado un acuerdo para eliminar ese arancel adicional, deberá seguir pagándolo, mientras que Ecuador que acaba de negociar la eliminación, pagará 6,8 %. De ahí que el presidente Noboa señala que la competitividad de las flores ecuatorianas mejora en Estados Unidos frente a su principal rival.

Lo mismo pasará con los lomos de atún. Antes de la sobretasa, los lomos de atún pagaban 0 % para ingresar a EE.UU. Ahora volverán a pagar 0 %. Mientras tanto el lomo de atún de Colombia deberá seguir pagando el 10 % por el pago de la sobretasa.

El acuerdo ART se firmó el pasado 13 de marzo y entraría en vigencia en agosto. Además de la eliminación de la sobretasa a más de la mitad de los productos que Ecuador exporta a Estados Unidos, la firma levantará el arancel adicional a 1.673 subpartidas nuevas (futuros productos a exportarse). El beneficio de la eliminación de la sobretasa equivaldría a $ 2.786 millones.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!