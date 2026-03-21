Ecuador mejora en el ranking de felicidad 2026, pero sigue fuera del top 50

Ecuador sube de puesto en el ranking de felicidad 2025 y mejora frente a 2024. Filandia se mantiene en el primer lugar

El Índice de Felicidad evalúa la calidad de vida de los habitantes.

Ecuador subió tres puntos en el Informe Mundial de la Felicidad 2026, presentado el 11 de marzo de 2026. En este documento, elaborado por el Centro de Investigación del Bienestar de la Universidad de Oxford, con datos de Gallup y respaldo de Naciones Unidas, el país se ubicó en el puesto 59 en 2025, que representa una mejora frente a 2024, cuando ocupó el lugar 62, según la base oficial del informe.

En el informe de 2026 (que presenta los resultados de 2025), antes de Ecuador se encuentran:

Omán (puesto 58)

Paraguay (57)

Filipinas (56)

Bahréin (55)

Eslovaquia (54)

Mientras tanto, después de Ecuador se encuentran:

Montenegro (60)

Japón (61)

Chipre (62)

Honduras (63)

República Dominicana (64)

En total, en este informe se evalúan 147 países, según detalla el portal web oficial del World Happiness Report 2026.

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Finlandia liderá el Informe Mundial de la Felicidad 2026. Pero esta no es la primera vez que destaca. De hecho, según la información disponible ha estado en el top del listado desde 2017.

Mientras tanto, al final del listado se encuentra Afganistán, en el lugar 147. Se trata del mismo sitio que ocupó en 2024.

¿Qué mide el ranking de Felicidad 2026?

Este ranking no mide la felicidad en términos emocionales, sino la evaluación de la calidad de vida que hacen las personas. Es decir, cada encuestado califica su vida en una escala de 0 a 10, cero corresponde a la peor calidad de vida posible, mientras que 10 refleja la mejor situación.

Este indicador se construye a partir de seis factores:

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita

Apoyo social, que se refiere a contar con el respaldo de familiares o amigos

Esperanza de vida saludable

Libertad para tomar decisiones

Generosidad de la población en general

Percepción de los niveles de corrupción interna y externa.

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Ecuador se ubica en un nivel medio, ya que según los registros su promedio ha sido 58 puntos. Además, se detalla que su escalada más grande fue en 2012 (49 puntos). Mientras tanto, la caída más significativa ocurrió en 2021 (76), en medio de la pandemia de Covid-19.

Así tras valorar factores como PIB, apoyo social, calidad de vida, percepción de corrupción y otros. Ecuador obtuvo un puntaje de 6,144 puntos sobre 10. Mientras tanto, Finlandia, que tiene el mayor puntaje, alcanzó 7,764 sobre 10, que evidencia la brecha en calidad de vida entre ambas economías.

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