Condor Energy, empresa ecuatoriana especializada en soluciones de movilidad eléctrica firmó un acuerdo comercial estratégico con Enel X Way, reconocida multinacional italiana y líder en movilidad eléctrica en Latinoamérica. Esta asociación estratégica marcará un hito en el impulso de la movilidad sostenible en Ecuador.

Fundada por un grupo de emprendedores ecuatorianos con amplia experiencia en proyectos de movilidad eléctrica, Condor Energy ha obtenido reconocimiento por su destacada labor en la industria. Algunos de sus clientes más destacados incluyen a Servientrega, BYD, Holcim, la Universidad San Francisco y el Grupo La Favorita.

Condor Energy será distribuidor de los avanzados sistemas de carga de Enel X Way para vehículos eléctricos, incluyendo autos, camiones y autobuses. Enel X Way, reconocida como pionera en la movilidad eléctrica en Latinoamérica, ha expandido con éxito sus operaciones en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Centro América y Perú, y ahora marca su entrada en el mercado ecuatoriano.

Jorge Cernadas, Head of Marketing and Sales Latam comentó: “Nuestra estrategia de expansión en Latinoamérica, nos impulsa a asociarnos con resellers y distribuidores en aquellos países donde aún Enel X Way no tiene presencia, pero que se presentan como mercados con alto potencial. Vemos a Ecuador como un país que está dando sólidos pasos en el camino hacia la electrificación de su transporte, tanto público como privado. Y es en este sentido que nuestra asociación con Condor Energy busca maximizar la puesta en valor de ambas compañías para el mercado ecuatoriano de la movilidad eléctrica”.

"Estamos encantados de asociarnos con Enel X Way y ser seleccionados como su socio comercial en Ecuador", expresó el portavoz de Condor Energy, Irvin Cedeño. "Este acuerdo nos permitirá brindar a nuestros clientes locales acceso a tecnología de vanguardia en cargadores eléctricos".

Este acuerdo fortalece la posición de Ecuador en la región. La demanda de infraestructura de carga confiable y eficiente es un factor clave para acelerar la transición hacia la movilidad sostenible.