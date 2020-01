Científicos de Australia: Hay una variedad de banano resistente al Fusarium Raza 4

Un grupo de científicos de la Universidad Tecnológica de Queensland, de Australia, están en Ecuador. Ellos afirman que han desarrollado un tipo de banano resistente a la enfermedad Fusarium Raza 4. Aunque muchos expertos dudan de que haya materiales resistentes y peor que hayan sido probados, de "probada reputación", señala el ecuatoriano Juan Robalino.

James Dale, líder del programa de banana de la Universidad tecnológica de Queensland, dijo en un conversatorio en Guayaquil que ellos han desarrollado una variedad de banano resistente al Fusarium Raza 4, que produce un 5 % más que otras plantas, la cual se ha probado en Australia.

Destacó que es importante tener visión de un trabajo en tres etapas. La primera es la previsión; lo segundo, es minimizar la afectación una vez que ingresa y la última fase es encontrar una variedad resistente, con el objetivo de mantener la producción.

Resaltó que antes no se pensaba que el Fusarium Raza 4 pueda salir de Asia y llegar a América y partir de ello se está trabajando más en encontrar una solución.

Hay estar consciente que la plaga se mueve rápidamente y existe la posibilidad que en un momento llegue a Ecuador. “Pero, he visto las buenas medidas que se están tomando entre Agrocalidad y los productores. Sin embargo, se debe saber que desde que llega la enfermedad pasan 10 años hasta provocar una afectación grave. En ese tiempo hay importantes trabajos que se deben hacer”, explicó Dale.

Agregó que la Universidad tecnológica de Queensland se ha dedicado a buscar la variedad resistente, “y en Australia hemos encontrado una variedad de banano Cavendish resistente al Fusarium Raza 4, con modificación genética. Esto puede aterrar, pero no lo es; hay que tomar en cuenta que lo que hemos hecho es encontrar un gen en la familia de las bananas que es resistente a R4T”.

Otro de las metas de este grupo de científicos es lograr una banana Gros Michel resistente a Raza 1.

Además de trabaja un banano genéticamente editado, es una nueva tecnología que se han aceptado en países como Estados Unidos, Canadá, Brasil, Chile, Argentina, Japón y Australia.

Los científicos llegaron a Ecuador con el apoyo del Consejo de Relaciones de Australia con América Latina (Coalar) y la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, luego de que la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) participó en un concurso y ganó.

Durante la estadía de los científicos se han realizado talleres con productores y autoridades. Al final se va a firmar un memoradum de entendimiento, para intercambiar la información técnica y analizar cuán viable es traer a Ecuador las plantas que los científicos de Australia indicaron que son resistentes al Fusarium Raza 4.

Ecuador posee unas 200 mil hectáreas y es el primer exportador del mundo

MUCHO CUIDADO CON LOS OPORTUNISTAS.

Con el Fusarium también llegan oportunistas y charlatanes a vender soluciones que no existen. Lo dijo el año pasado a Diario EXPRESO, Mauricio Madrigal, un costarricense que trabajó en varios países, el primero en probar el único clon tolerante, el 218 filipino, al Fusiarium raza 4, o R4T.

− ¿Este clon es lo único real como para empezar a trabajar? ¿Hay gente que se aprovecha?

− Lamentablemente en Filipinas me tocó ver esa situación, oportunistas, charlatanes queriendo hacer un negocio; aprovechando la desesperación de los productores salían con curas milagrosas y eso contribuyó en muchas áreas a que se diseminara más el patógeno. Es un atentado contra la industria. Hay que tener calma. Va a haber mucha gente oportunista.

− Estos clones ¿ya se los puede comprar, cuáles son los protocolos para hacer un trabajo?

− Están disponibles en Filipinas, pero los clones mejorados a partir del 218 no van a estar disponibles porque las compañías no los van a ceder. Lo puede hacer el Instituto de Taiwán en colaboración del Gobierno. Dole los probó en Honduras y Costa Rica pero el plan no era probarlos y verlos, sino hacer una selección propia. Las áreas de investigación de Ecuador deben empezar a trabajar con estos clones y tratar de seleccionar y tener algo mejor y no lo más básico.

− Manejó usted ese clon, ¿qué defectos le encontró?

− Manejé el clon desde el 2011, lo comencé a sembrar de forma comercial. Con los clones se puede reducir la productividad entre un 20 y 30 % como es el caso de Filipinas. Pero al usarlo se necesita ser más disciplinado. El clon es la única alternativa tangible, solo eso.

− El clon resistente sale de Taiwán, ¿cómo empezó?

− En Taiwán los agricultores empezaron a notar que había plantas que, arrasado el cultivo, sobrevivían; a través del Taiwan Banana Research Institute, empezaron a seleccionar material, con un trabajo a cargo de quien era su director, Shin-chuan Hwang.

− ¿Cómo llegaron estos clones a Tailandia?

− El Instituto lo hizo pensando más en la industria taiwanesa; allí ellos encontraron algunas mutaciones de cavendish que resistían un poco más, no eran cien por ciento resistentes, más bien tolerantes. Los enviaron a Filipinas y se distribuyeron a varias compañías que, independientemente, hicieron sus trabajos de investigación. Hay algunas compañías que tienen clones seleccionados a partir de eso, el 218 que se parece un poco más al cavendish. Los otros eran tolerantes pero no eran buenos en producción.

− ¿Por qué tomó la decisión de sembrar ese clon?

− Fui de los primeros en sembrar ese clon en Filipinas. Tomé la decisión cuando tuvimos un tifón y no me quedó otra opción que moverme rápido con eso. Ahora, si no hay opción hay que ir por ahí. Este clon es más lento en su crecimiento... es bastante más lento el tiempo que tarda en parir la planta. Normalmente el cavendish empieza a parir a los 18 o 20 semanas. El clon se puede atrasar de 7 a 10 semanas. Es un clon que tiene sus problemas de calidad, se abalcona, como el plátano.

− ¿El trabajo con estos clones debe ser distinto?

− Estos clones no son inmunes, soportan un poco más la enfermedad y dependiendo del manejo y el estrés que se tenga, así va a haber mortalidad. El ABC del banano con este clon pasa a ser más importante: las plantas tienen que ser más vigorosas, tener buena nutrición, buen manejo de malezas, evitar suelos no compactados, tener microorganismos.