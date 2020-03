Camposano: el camarón sigue en el tapete con México

Los camaroneros de Ecuador no renuncian al mercado mexicano en el marco del Acuerdo de Libre Comercio que ambos países negocian. El presidente ejecutivo de la Cámara Nacional de Acuacultura, José Antonio Camposano, señala que la posición de sus colegas de México no es la oficial.

El medio digital de México, Línea Directa, aseguró que el camarón ecuatoriano no está entre los bienes que se desgravarán en el marco del acuerdo. “La Secretaría de Economía Federal a través de la Subsecretaría de Comercio Exterior, Luz María de la Mora, hizo el compromiso para que la importación de camarón de piscina procedente del país de Ecuador no se incluya en las negociaciones”, dijo el medio.

La información la dio el diputado federal del PRI, Alfredo Villegas Arreola, en el momento que se llevaba a cabo una conferencia de prensa entre los dirigentes de acuicultores, armadores y de bahía y esteros de los estados vecinos de Sonora y Nayarit, que habían convocado para anunciar un frente común para defenderse ante esta amenaza de abrir la frontera a sus competidores ecuatorianos.

Ecuador es el tercer productor mundial de camarón y el producto es considerado el mejor del mundo por su calidad.

“Es un pedido del sector privado, mas no es una posición oficial del Gobierno mexicano; al ser un pedido del sector privado respetamos sus criterios, pero no los compartimos; en su momento habrá que responder a esos criterios que están bajo la mesa; lo cierto es que no existe una postura del Gobierno mexicano de dejar al primer producto de exportación ecuatoriano fuera del acuerdo”, señala Camposano.

Es una discusión que la hemos tenido con la UE y no ha pasado a mayores

Presidente de la Cámara de Acuacultura

Si se quita al camarón del acuerdo, reitera, para el país no quedan beneficios mayormente, “porque sin duda se trata de uno de los principales productos de exportación; sin embargo, como se trata de una postura exclusiva de nuestros colegas, ahí queda el asunto hasta que tengamos una posición de quién negocia el acuerdo, que es su ministerio correspondiente”.

Durante el año 2018, la balanza comercial fue deficitaria para Ecuador: -$ 553,9 millones y en 2019 este problema continuó, 540 millones de diferencia entre exportaciones e inversiones. El año pasado las exportaciones ecuatorianas sumaron 132,4 millones, frente a $ 672,6 de las importaciones, según estadísticas del Banco Central (BCE). El 44 % de las ventas de Ecuador fueron de cacao.

En cambio, se importan más de 110 millones en vehículos, el principal rubro, seguido por medicamentos y preparaciones capilares.

Ecuador está sometido a un oleaje de restricciones, tanto en Brasil como en México. El Gobierno brasileño no permite la importación de camarón y banano con medidas restrictivas no arancelarias; el mexicano hace lo mismo con el camarón. Con ambos existe un déficit en la balanza comercial.

El senador mexicano del Partido Revolucionario Institucional (PRI) expuso que para entrar al tratado de libre comercio de la Alianza del Pacífico, Ecuador “está obligado a tener un tratado comercial con otro país, por lo tanto inició negociaciones con México para lograr tener con esta nación ese trato y cubrir el requisito, pero al país del noroccidental de América del Sur no es de su interés primordial estar exportando productos a esta nación mexicana”.

MERCADOS. El camarón ecuatoriano paga un 15 % de arancel para ingresar al mercado mexicano, lo que afecta su competitividad en ese país.