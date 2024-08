Camilo Vial: “TenTén será el ‘datafast’ que apoye a pequeños negocios”

Datafast, la empresa que concentra el 80 % de los pagos electrónicos en Ecuador, busca seguir afianzándose en medio de un mercado competitivo donde también juegan otras firmas como PayPal o Apple Pay. Con el lanzamiento de TenTén, su próximo objetivo es conquistar a los micro y pequeños negocios.

- Un Datafast para los emprendimientos más pequeños. ¿A qué apunta esta nueva propuesta?

-TenTén es un producto que diseñamos a partir del profundo conocimiento que tenemos del mercado y no busca otra cosa que satisfacer una necesidad, solucionar un problema. En Ecuador, 7 de cada 10 negocios hoy en día no reciben pagos con tarjetas de crédito o débito, porque no están conectados al sistema. Esto porque muchos no han visto la importancia de algo que les permitiría aumentar el ticket, aumentar la cantidad y la frecuencia de ventas. Entonces lo que buscamos con este producto es cambiar esta realidad. Parte de nuestra misión es conectarlos.

Contexto La firma ya tiene 28 años en el mercado ecuatoriano. Actualmente registra más de 70.000 puntos de venta, ubicados en una variedad de comercios pequeños, medianos y grandes, incluidas las cadenas de autoservicios a nivel nacional. Pese a su dominio en el mercado, la empresa trabaja en su expansión.

- ¿Cómo operará?

- Estamos a un servicio mucho más liviano, desde el punto de vista económico y operativo. Este es un dispositivo que se compra fácilmente a través de nuestra página web, desde donde para activarlo se hace una inscripción con datos básicos de la persona y el comercio y se descarga la aplicación y a las 24 horas se puede empezar a utilizar.

- A diferencia de un Datafast normal, ¿qué ventajas tiene? Uno de los factores por lo que los pequeños negocios no han accedido a este servicio es por los altos costos.

- Este es un dispositivo que cuesta $ 65, tres veces menos de lo que costaría un dispositivo normal. Pero lo importante de esto es que, para usarlo, no requiere de suscripciones mensuales, de tener niveles mínimos (de ventas) y el costo será por transacción. Es decir, usted hace una transacción, y usted paga un recargo por esa operación (entre el 4 y 5,5 % según el volumen del negocio), pero si no lo hace, no tiene que pagar nada. Si algún mes el cliente decide cerrar su negocio, por alguna razón, no tiene que pagar nada.

- Como sí se hace en la actualidad

- Así es, en la actualidad se requiere un contrato. Con este nuevo servicio se libera al pequeño emprendedor de eso, del tener que pagar una cuota mensual y una cantidad de transacciones amarradas a eso.

- ¿Eso significa que la tiendita de la esquina o hasta un taxista puede acceder a esto?

- Esa es la idea, está diseñado para microempresarios o en este caso para tenderos, taxistas, todos los emprendimientos que hoy son parte importante del desarrollo económico del país.

- ¿En qué sitial está Ecuador, si se lo quiere medir con otros países de la región? ¿Qué tan rezagados estamos en pagos electrónicos?

- Si nosotros vemos cuáles son los indicadores a nivel regional, estamos bastante atrás de países como Chile, incluso como nuestros vecinos, los colombianos y, en algunos casos, también de Perú.

- ¿A qué ritmo incrementan las transacciones en línea acá en el país?

- No hay una información oficial o muy matemática respecto, a cómo crecen las transacciones a nivel de ecommerce, pero el ecommerce más menos en la región bordea entre el 10 y el 18 % de crecimiento anual. Tras la pandemia, mejoró el ritmo de crecimiento; es decir, lo que debía crecer en seis años creció en uno, pero después volvimos a una curva más plana.

- ¿Cuál es la proyección? ¿Qué mercado esperan cubrir?

- Creemos que hay un espacio muy grande de comercios con esta necesidad de conexión que podría estar entre los 350.000 y los 650.000 en Ecuador. En países vecinos este tipo de soluciones han llevado a penetraciones de 300.000 o hasta 400.000, los plazos bastante cortos. ¿Cuál es el impacto que tiene esto? En que genera realmente la posibilidad de que los comercios se vinculen al ecosistema de pagos, que puedan visibilizarse y por esa misma razón tengan mayor seguridad en sus pagos y en algunos casos también puedan optar a otro tipo de beneficios como, por ejemplo, acceder al sistema financiero formal, desde el punto de vista de adquisición de créditos para su capital de trabajo.

