La Bolsa de Valores de Guayaquil (BVG) nombra a un gerente

El directorio de la Bolsa de Valores de Guayaquil designó al doctor Jorge Luis Andrade Avecillas como gerente general de la entidad por un período de tres años, “con las atribuciones y deberes constantes en el estatuto social.”

La BVG no tenía un gerente desde hace ya algunos años. De hecho, en la página web de la entidad aún no consta quién ostenta el cargo. El presidente y director es Rodolfo Kronfle Akel, quien además es el presidente del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), intervenido por la Superintendencia de Compañías por haber custodiado valores para el Instituto de Seguridad Social de la Policía (Isspol), para lo cual no estaba facultado.

Diario EXPRESO conoció que un grupo de casas de valores espera que en la próxima reunión del Directorio de la BVG se nombre a un nuevo presidente, ya que el caso Decevale ha tenido una gran incidencia sobre la confianza en el mercado de valores ecuatoriano.

El 24 de septiembre pasado la Bolsa de Valores de Quito (BVQ) cambió a su presidente del Directorio y nombró a Christian Ponce Villagómez en reemplazo de Gilberto Pazmiño.

En la trama por el manejo de inversiones de Isspol, la empresa IBcorp tuvo como custodio al Decevale.