La calle principal del barrio Divino Niño, que está ubicado en el sur de Quito, se ha convertido en un inminente peligro para los moradores, debido a que un deslizamiento de tierra se hace cada vez más profundo con las recientes lluvias que ha soportado la ciudad.

Luis Asimbaya, uno de los pobladores del sector, dijo que prefiere no acercarse demasiado a la vereda que está bastante rota por el derrumbe. “Esto ha permanecido así, siquiera, unos dos años, pero en las últimas semanas se ha puesto peor”, aseguró el preocupado vecino de esta zona.

El talud ha avanzado hasta las construcciones aledañas, al menos cinco metros, por lo que no se hace difícil observar parte del sistema de alcantarillado que conecta con las estructuras. Algo que preocupa y ha quitado el sueño a los moradores de Divino Niño.

Si esto se termina de derrumbar, con el peso de las casas puede colapsar la tubería y llenarnos de aguas servidas Jaime Bohórquez,

​morador del sector

“Imagine si esto se termina de derrumbar, con el peso de las casas puede colapsar la tubería y nos llenamos de aguas servidas”, dijo Jaime Bohórquez, otro morador, sin descartar que el impacto puede ser aún peor que solo una inundación.

Reforestación y reubicación de familias en las quebradas Leer más

Según los vecinos, el problema se da porque no se terminó de construir el muro de contención tal como se tenía previsto. Es por eso que el derrumbe se evidencia justo al lado de la infraestructura de hormigón inconclusa.

Alerta. Los moradores de Divino Niño evitan acercarse a la vereda. Ángelo Chamba/ EXPRESO

Pero ese no es el único miedo al que se enfrentan estos habitantes del sur de Quito. Unos 300 metros más arriba del primer talud se formó otro que, aunque ya no amenaza el sistema de agua potable, no ha dejado de ser un ‘enemigo’ latente.

Son aproximadamente 80 metros de una ladera que, cuando llueve, ha caído sobre algunos autos de los vecinos del sector. “Si se ve algo de tierra acumulada donde debería haber vereda es porque nosotros hemos limpiado”, contó Mónica Villagómez, habitante del bloque que queda frente al talud.

Esto ha estado así, al menos, por dos años, pero en las últimas semanas se ha puesto todavía peor. Luis Asimbaya,

​vecino de Divino Niño

Hace poco más de un año se cambiaron las tuberías del servicio de agua potable, porque también estaban en peligro de colapsar. “Ahora están por debajo del adoquinado, pero la montaña se sigue cayendo”, agregó la vecina.

Allí, los moradores colocaron unos palos como una medida desesperada para contener la caída de tierra. Sus esfuerzos no han sido del todo efectivos y de cuando en cuando pasan verdaderos sustos.

Los sumideros del barrio Vencedores, al sur, reciben mantenimiento Leer más

“El barrio está en una ladera, por lo que primero se debieron prever los muros de contención necesarios por la seguridad de todos”, explicó Villagómez.

Para Asimbaya, el temporal de lluvias de las últimas semanas en la ciudad y la región andina, que ya ha ocasionado estragos como en Guayllabamba, debería ser un aviso para las autoridades de que las intervenciones son urgentes.

La tierra que se ve acumulada en lugar de la vereda es porque nosotros mismos hemos limpiado. Mónica Villalba,

​moradora del sector

EXPRESO solicitó una entrevista con un vocero de la Administración Zonal de Quitumbe, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta del departamento de comunicación de la entidad. El barrio pertenece a esta jurisdicción.

Desde la Empresa Metropolitana de Seguridad (EMSeguridad) informaron que es esa administración la responsable de hacer los requerimientos correspondientes para ejecutar el mantenimiento de taludes.