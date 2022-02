Un año para la elección de autoridades locales. El calendario electoral empieza a tomar forma, al tiempo que aparecen algunos rostros que pueden convertirse en los próximos alcaldes, prefectos, concejales o miembros de Juntas Parroquiales. El consultor político Daniel Ivoskus analiza el panorama en Guayaquil y Quito.

- Guayaquil ha sido administrada durante tres décadas por una misma línea política. ¿La ciudad requiere un giro de timón o un cambio de timonel?

- No es una cuestión de cambio de línea, sino de renovación. No pensado desde lo ideológico que podría pasar. La pandemia hizo un quiebre en la sociedad. Cambió la percepción de la política. El próximo alcalde de Guayaquil será quien sepa interpretar lo que le está pasando a la sociedad, logre construir escenarios de confianza, quien entienda que por más que haya una continuidad de línea política debe haber una renovación.

- ¿Ve algún perfil en la ciudad que se acerque a ese cuadro?

- Sería un atrevimiento dar nombres. Hay una necesidad de crear nombres, pero quien los dará es la sociedad. Debemos analizar para qué y qué estaría dispuesta a hacer la sociedad ante este panorama. Ahora, ¿quién? Te podría decir que muchos. ¿Quién se hubiera imaginado un año antes de las elecciones en Perú que Pedro Castillo iba a ser presidente? Nadie. No hay que mirar quién mide hoy, sino ver el comportamiento y quién interpreta lo que les pasa a los guayaquileños ahora.

Si el oficialismo entiende que hay que reinventarse, que hacer lo mismo no te llevará a lo mismo, tendrá posibilidades.

- Guayaquil ya atravesó un cambio de rostro. Muchos dirán que necesario, otros que cosmético. ¿A qué deberían apuntar los candidatos?

- Es más simple. No se trata de obras, no solo de lo social, no solo de la inseguridad. Ese nuevo alcalde debe demostrar que al final del camino hay una luz...

- Y esa luz es...

- Esa luz es un camino que te abrirá una expectativa de futuro. La pandemia canceló el futuro de la gente. Hoy es el presente exacerbado. Entender esto y mostrar caminos que bajen la incertidumbre es lo más importante. Para algunos será importante la seguridad, para otros lo social, para otros las obras, pero en definitiva es mostrar que puede haber futuro.

- ¿Y cuándo no conectas?

- Hay que pensar consolidando el hoy y cómo mi proyecto lo puede transformar. En la educación, sigo escuchando de lugares donde suspenden las clases. Y uno dice: ¿qué le pasa a esta gente?, ¿no aprendió nada en estos dos años de pandemia? Son disparates. Y eso se termina pagando caro. ¿Cuál es el atributo que debe tener quien quiera gobernar Guayaquil? Lo que no le debe falta es sentido común.

- Vamos a Quito. La ciudad atravesó un cisma político con la remoción del ahora exalcalde Jorge Yunda. Muchos culpan, en parte, a la atomización del electorado frente a la gran cantidad de candidatos que se presentaron en el 2019. ¿Quito está condenada a repetir ese escenario electoral?

- Es un problema. Que un alcalde gane con el 26 % es un problema de gobernabilidad. No se trata solo de ganar sino de cómo gobiernas. Hay que construir alianzas políticas, ceder en proyectos e ideas. En términos de campaña electoral, no tengo dudas de que gana la estrategia política adecuada. En campañas tan atomizadas, con tantos candidatos, tienes que representar algo que sea lo mayor posible dentro de toda esa dispersión. Alguien que les pueda asegurar gobernabilidad a los quiteños será un tema de la campaña.

Vivimos tiempos vertiginosos. No podemos creer que alguien con 90 % de aprobación mantendrá esa cifra.

- El caudal político del presidente Lasso se consolidó con el plan de vacunación, tal vez un poco con la ruptura con el PSC, pero va decayendo por algunos traspiés...

- Es un escenario de dificultad. El no tener un ‘timing’ político de cuándo dar las discusiones en momentos oportunos te genera desgaste. Las vacunas, a tres años y medio de la elección, no son votos. Temas mucho más importantes hoy son la economía y la seguridad por sobre la salud, aunque parezca increíble. Me preocuparía más no tanto el tema de los aciertos, sino no cometer errores.

- ¿Y qué errores ha cometido el presidente Lasso?

- Todo lo que tenga que ver con lo económico. Golpear a la clase media no es oportuno. El Gobierno debería estar pensando en cómo reduce impuestos en pandemia, no en cómo crear nuevos impuestos. Hoy la sociedad espera que el político le diga cómo le va a joder un poco menos la vida.