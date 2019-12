Contecon, veinte años más a cargo del puerto

Ocho años antes de que venza su plazo de concesión con el Estado, Contecon Guayaquil S. A. (CGSA), empresa que maneja las operaciones del puerto marítimo ‘Libertador Simón Bolívar’, recibió el visto bueno para continuar con sus operaciones hasta 2046.

Ayer, en el muelle 4 de la entidad, el gerente de la empresa, José Antonio Contreras; el director de Autoridad Portuaria de Guayaquil, Héctor Plaza; y el subsecretario de Puertos y Transporte Marítimo, Eduardo Aguirre, firmaron la adenda del contrato de concesión.

Los motivos detrás de la decisión estatal no fueron abordados. El subsecretario de Puertos señaló que debía ser la Autoridad Portuaria de Guayaquil la encargada de responder a este tema, a través de un requerimiento oficial.

EXPRESO también contactó a Contecon, que envió un boletín indicando que la extensión del convenio permitirá “fortalecer y asegurar las operaciones del puerto” y garantizará la inversión “de 500 millones hasta el año 2046”.

El acuerdo no satisface a todo el sector. Un experto en puertos, que prefirió la reserva de su nombre, manifestó que se debe revisar el marco legal bajo el que se adjudicó la concesión, para determinar si no se favorece a la compañía frente a los puertos privados.

“Pese a que este año Contecon generó cerca de $ 115 millones, alegan que existe competencia desleal frente a los puertos privados, simplemente porque su índice de clientes se redujo. Pero esa reducción se debe a que la competencia es más eficiente. Hay que ver si esta concesión, exageradamente anticipada, no solo les permite recuperar su inversión, sino que los favorece frente a sus competidores”.

Para María Angélica Correa, exdirectora de Ingeniería Portuaria del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la concesión, en cambio, ofrece equilibro al sector y beneficia al Estado. “Las concesiones generan competitividad y generan tributos. Recordemos que Contecon paga anualmente contribuciones muy superiores a las que dan los puertos privados o DPWorld. Pese a ello, perdieron clientes frente a su competencia el año pasado, y eso obliga a todos a subir la calidad y los servicios que ofrecen”.

Según Contecon, en los últimos doce años la compañía ha invertido $ 350 millones sin financiamiento local, cifra superior a la establecida en su convenio original con el país.

Más información

Negociación

Se conoció que, entre los pedidos que quedaron fuera del contrato adicional, estuvo una concesión total de cincuenta años, que aparentemente solicitó la compañía, así como la eliminación de un pago de 2 % que va directamente a la Subsecretaría de Puertos. Este desembolso continuará con normalidad.

Inversión

La adenda contempla una inversión en la infraestructura del puerto. Establece el desembolso de $ 40 millones hasta el 2027. El monto se usará en la extensión de grúas, reforzamiento y profundización del pie de muelle y en dragado adicional. También se invertirán $ 96 millones en mantenimiento.

Tributos

Ganancias para el país, pero en 2035

El contrato modificatorio incluye un pago adicional al Estado, denominado ‘pago variable extraordinario’, que determina que Contecon cancelará al país entre el 1 % y el 5 % por contenedor una vez que la compañía supere ingresos mayores a los 850.000 contenedores anuales. La medida regiría desde el próximo año. No obstante, la empresa no deberá hacer este pago al menos hasta 2035, pues proyecta que, hasta entonces, no superaría ese volumen de carga.