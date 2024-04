Conmoción en Quinindé por el asesinato de Carolina

A Carolina Álava Sánchez la esperaban el viernes 5 de abril en el gimnasio donde todas las mañanas entrenaba, pero no llegó. Compañeras de entrenamiento, preocupadas por su ausencia, la llamaron a su celular, pero no recibieron respuesta. Ella no solía faltar y era puntual.

Fue a las 15:00 de ese día que se enteraron de que Carolina, de 42 años, estaba muerta en su casa ubicada en el barrio 24 de Junio, en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.

Su hija pensó que se había quedado dormida y por eso no había ido a entrenar. No la molestó y salió de casa. Cuando regresó, la joven se percató de que su mamá seguía en cama y en la misma posición, intentó despertarla, pero fue en vano.

Durante el levantamiento del cuerpo, la hija de la víctima dijo a los agentes que vio a su mamá levantada a eso de las 06:40 del viernes y estaba con ropa de gimnasio, pero pensó que había desistido de ir a entrenar para seguir durmiendo.

Carolina había quedado de pasar recogiendo en su vehículo a tres compañeras de entrenamiento, pero no lo hizo.

Según el informe forense, la mujer falleció por asfixia, posiblemente provocada por una almohada o algún objeto parecido. Una de las hipótesis que manejan las unidades investigativas es que antes de ser asfixiada, Carolina fue drogada o dormida con alguna sustancia; su cuerpo tenía señales de violencia, como si hubiera sido golpeada.

El principal sospechoso de su muerte es su exconviviente, quien estuvo con ella horas antes de que fuera encontrada sin vida. Las sospechas aumentan aún más luego de que, la misma tarde del viernes, el sujeto, cuya identidad no se ha dado a conocer, fue encontrado ahorcado en un árbol, en una zona montañosa de Maldonado, una parroquia rural del cantón Eloy Alfaro.

