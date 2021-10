La tarde de ayer, los legisladores perteneciente a la Comisión de Seguridad y Desarrollo, recorrieron la cárcel Regional, de mujeres y penitenciaría en la ciudad de Guayaquil. Tras el recorrido, cuestionaron la falta de acciones urgentes para el mejoramiento en el sistema carcelario.

Ramiro Narváez, presidente de la comisión de Soberanía y Seguridad, cuestionó la falta de personal administrativo para que despache los procesos de personas que están próximas a salir en libertad.

El documento fue elaborado ayer lunes, tras sesionar en comisión y entre sus propuestas se pide que se restablezca el Ministerio de Justicia, que se cree una comisión especial para el seguimiento de las acciones que se ejecutan en las cárceles y también la capacidad de indulto. Así también la creación de sistemas de alerta temprana para prevenir motines.

“Son cuatro trabajadoras sociales y 10 psicólogos para 15.400 privados de libertad, no hay como darse abasto. Vimos gran cantidad de carpetas de personas que podrían ya salir en libertad, por lo tanto el SNAI necesita ser reforzado, por favor señor presidente hay que actuar de forma inmediata”. Ramíro Narváez, presidente de la comisión de Seguridad.

Por su parte, Geraldine Weber, también integrante de la mesa, señaló que todavía no existen arreglos en el sistema de cámaras de seguridad. De todos los escáneres, solo dos funcionan y que en el pabellón de mujeres existe total desaseo, no se ha recogido la basura y el lugar tiene un “olor insoportable” además dijo que hay cuatro niños en la cárcel de mujeres.

“Sigue igual, yo esperaba por lo menos ver gente trabajando, que por lo menos hayan recogido la basura afuera de la penitenciaría de mujeres, se quejan de que tienen hambre. Nos dijeron que tienen una hoja de ruta, un plan de acción, de infraestructura y cosas técnicas que las quieren mantener en confidencialidad por el tema de seguridad, pero sabe qué me voy desilusionada, no hay mejor trato y no he visto algún tipo de trabajo interno o arreglo” Geraldine Weber, asambleísta PSC

De acuerdo a lo conversado con los trabajadores del centro de rehabilitación, Weber señaló que “recién el domingo hubo calma y me da mucha pena porque no vemos un plan de acción inmediato” . No obstante, señaló que comprende que hubo un proceso de limpieza y saneamiento en los pabellones donde hubo muertes hasta el domingo, “pero este ya es cuarto incidente y ya debería verse acciones, amerita voluntad política más que debatir ” la legisladora se atrevió a decir, que en caso de que no se tomen los correctivos es probable que se “tengan más muertos en diciembre”.

Entre las recomendaciones urgentes de la comisión está la recategorización de los internos y la adecuación de infraestructura. En total son 32 recomendaciones que serán enviadas a la presidencia de la República para que se de atención prioritaria a los distintos problemas que evidenciaron en su recorrido. No obstante, el oficio será también dirigido a las autoridades de justicia, pleno de la Asamblea y demás instituciones que tengan relación con el sistema penitenciario.