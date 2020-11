“La CFN tendrá que ser empresa de turismo, por deudas impagas”

En el 2019 al país llegaron 1,7 turistas de enero a septiembre y en el mismo período del 2020 han ingresado cerca de 400.000, según el Ministerio de Turismo. La caída es evidente y tiene en crisis al sector, dice a EXPRESO Richard Dávila, expresidente de Optur.

¿Qué dificultades hay para reactivar al sector en medio de la pandemia del coronavirus?

No hay confianza en los turistas para viajar, porque no hay una promoción de cómo llegar a los destinos sin el riesgo de contagiarse. Falta más firmeza del Gobierno para los ciudadanos que no usan mascarillas y para los informales que no llevan las medidas de bioseguridad, como la llevamos los formales, que sí pagamos impuestos. Hago un llamado de atención por los informales, porque nos arrastra a los formales, pese que aplicamos por todas las medidas, para evitar una mala publicidad de que un viajero se contagió en nuestras instalaciones. Ningún empresario formal quiere poner en riesgo su marca al no llevar las medidas de bioseguridad.

¿Qué acciones de los informales le preocupa?

Hace unos días dejaron a 16 viajeros botados en Imbabura. Estos guías no eran formales.

¿Cómo identificar a un guía formal?

Por la licencia de trabajo que debe tener visible en el cuello.

Se sabe que la recuperación llevaría años, ¿pero qué más les afecta?

Se calcula que en cinco años se regresaría a la normalidad. Pero puede ser menos con una adecuada promoción, si hay plan de marketing, si hay una marca país, si hay conectividad y si hay oficinas de relaciones públicas en diferentes países. Si hay todo esto la recuperación se puede dar en tres años.

¿Por qué dicen que están en una situación muy crítica?

Richard Dávila, expresidente de OPTUR

No hay gestión y por lo tanto no estamos recibiendo los suficientes ingresos, al punto que la Corporación Financiera Nacional (CFN) se va a convertir en la cadena hotelera más grande del país.

¿Por qué dice eso?

Porque habrá que entregar hoteles y transportes por los créditos que no podemos pagar ahora, y no se puede pagar porque la reactivación es muy lenta. Además que no hay gestión del Ministerio de Turismo, para hablar con la CFN, con BanEcuador y otros bancos que nos dio crédito para invertir en nuestros emprendimientos en el sector turístico. En otros países el sector turístico ha recibido el apoyo de las autoridades y de la banca pública, acá no. Hasta nos falta una ley a favor de los empresarios del sector turístico y de los viajeros. El gremio presentó un planteamiento tributario, pero no sabemos si lo van a tener guardado en el escritorio. Nos falta el paraguas del Ministerio de Turismo.

Las quejas por un ministro de Turismo no es exclusivo del tiempo de COVID, han criticado seriamente a todos, ¿cuál es la raíz del problema?

Los otros han sido criticados, pero al menos han tenido un proyecto.

Usted dice que falta marca país, pero hay un logo...

Ahora se llama La Línea que une a Cuatro Mundos. La marca debe ser usada por todos, ir en el camarón y banano que se exporta. El problema es que cada administración la cambia y se gastan millones de dólares. Por lo menos han cambiado unas tres veces la marca en el Ministerio de Turismo. Así botan el dinero.

¿Cuántos negocios de turismo han cerrado por la crisis?

Son 55 hoteles en el país, de operadoras de turismo un 70 %. Hay muchos guías turísticos que han migrado a trabajar de choferes. Necesitamos ayuda, si no vamos a tener que entregar los negocios como pago, por los créditos que no podemos pagar, así la CFN tendrá que ser una empresa de turismo.

EL CONTEXTO

Por el aumento de casos de coronavirus en diferentes lugares de Ecuador, las autoridades locales cambian las medidas de bioseguridad y ello afecta al sector turístico. Por ejemplo, en Guayaquil por unos días fue ilegal la venta de bebidas alcohólicas de jueves a domingo. Se suma la falta de promoción, según empresarios.