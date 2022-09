La encuestadora CEDATOS, ha realizado un sondeo entre el 14 y 17 de septiembre a 2.300 personas de 21 ciudades del país en relación a la consulta popular propuesta por el Gobierno Nacional.

El estudio señaló que existe un 60.1% muestra una aceptación a la iniciativa democrática al indicar que "sí será beneficiosa para el país" y el 29.6% considera que no lo será.

La muestra hace un análisis de ocho preguntas y entre esas, las que tienen mayor aceptación está la interrogante sobre el rol de las Fuerzas Armadas y la reducción de asambleístas.

De esta forma, se presentó que el 85% de los entrevistados está de acuerdo que los militares contribuyan a la función de seguridad de los policías. Es decir, votaría sí en el primer ítem que señala ¿Está usted de acuerdo con que se permita el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado, enmendando la Constitución de conformidad con lo previsto en el anexo 1? La opción No, obtuvo el 10% y la alternativa no sabe un 4.2%.

En relación a la interrogante de disminución de asambleístas a uno por provincia más un adicional por cada 250.000 habitantes y uno por cada 500.000 ecuatorianos en el extranjero, el 81.4% de los encuestados señalaron que votarían sí, mientras que el 12.2% no y a penas un 6.4% no sabe o no respondió

De ahí se expuso que la pregunta que plantea la extradición de ecuatorianos en crimen organizado, el 71.9% respondió sí. y el 21.7% respondió no. En tanto, que la interrogante que trata sobre la autonomía de la Fiscalía General del Estado el 71.5% votaría sí y el 17.8% sería no; mientras que el 10.7% expuso que no sabe o no respondió.

Sobre la auditoría de las organizaciones políticas con el registro mínimo de afiliados el 75.1% señaló que votaría sí y el 13.8% no. En referencia a la pregunta que pide la eliminación de las funciones del Consejo de Participación Ciudadana para que pueda designar autoridades; el 66.7% está de acuerdo y el 18.3% dijo que no.

El margen de error de la encuesta es del +/- 2,4%.