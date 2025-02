Caso Triple A: fiscal dice que no hay fuero y los abogados piden más datos

La cuestión del fuero o no de Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil y uno de los accionistas de Copedesa, comercializadora de combustibles, genera polémica.

Ante el pedido del juez de instrucción, Jairo García, quien está investigado en el caso Fachada, de que si hay o no fuero por parte de Álvarez el agente investigador respondió: “Me permito hacerle conocer a su autoridad, que hasta el momento dentro de la instrucción fiscal No. 090101824072853, (causa penal 17U05-2024-00186) no existen personas que gocen de alguna clase de fuero, conforme al presunto delito que se investiga”.

Los abogados píden aclaración

La procesada Lady Cedeño, empleada en Corpalubri, otra empresa de Álvarez, pidió al juez que ordene que el fiscal explique mejor. “el señor Álvarez Henríques Aquiles David, a quien se lo pretende vincular dentro de la instrucción fiscal , ostenta la calidad de Alcalde del cantón Guayaquil (...), por lo que su juzgamiento corresponde al Presidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas”.

El procesado César Bravo Ibáñez, del Fuelcorp, también criticó al fiscal por su "respuesta inmotivada, que contraviene los principios de lealtad procesal, seguridad jurídica y debido proceso, que usted invoca en su providencia, no realiza el análisis solicitado".

Pidió al juez que "se sirva elevar en consulta a su instancia superior, para que diriman si uno de los ciudadanos que se pretende vincular en la presente causa goza de fuero alguno; y, si éste le es aplicable en el presente caso", pidió Ibáñez.

