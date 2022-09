El ministro Carrillo señaló que su juicio político tiene intereses externos y no un incumplimiento de funciones.

El ministro del Interior, Patricio Carrillo, se refirió al juicio político dado a trámite por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) de la Asamblea Nacional el 9 de septiembre de 2022. Según indicó Carrillo, hay "actores relacionados" con el narcotráfico y la minería ilegal interesados en los procesos de fiscalización en su contra.

Califican la solicitud de juicio político contra Patricio Carrillo Leer más

"Si nosotros estamos trabajando en contra del narcotráfico en los puertos, inmediatamente vienen estos procesos de fiscalización. El ecuatoriano que lo sepa claramente", dijo Carrillo en una entrevista concedida a Radio Sonorama el 13 de septiembre de 2022. Además, indicó que " en cinco meses nos ha correspondido construir un ministerio nuevo, diseñándolo, respondiendo a todo estos elementos cotidianos, fortaleciendo la Policía Nacional y depurando el mando policial".

Sobre la calificación del juicio político en su contra, el ministro @CarrilloRosero planteó la duda: ¿qué intereses hay detrás? Pues no es precisamente incumplimiento de funciones o los hechos de junio, presumimos otras motivaciones.

La entrevista: https://t.co/snjYxCdnv4 pic.twitter.com/xiMZ0zgEpv — Ministerio del Interior Ecuador (@MinInteriorEc) September 13, 2022

Desde cambios en la Asamblea Nacional hasta política medioambiental irán a consulta popular Leer más

También indicó que "el conflicto es lo que está detrás" y continuó señalando que las motivaciones de su juicio político no están en la movilización de junio de 2022 o el supuesto incumplimiento de funciones, sino que "presumimos otras" con conexiones al narcotráfico y la minería ilegal.

Carrillo también señaló que agradecía el respaldo brindado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y que el Gobierno "no desconoce" la labor de la Asamblea Nacional. "Yo estoy trabajando con los mismos asambleístas (que lo critican) en las provincias, me he reunido con la mayoría de ellos", destacó.

Por otro lado, sobre la pregunta del apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, el ministro Carrillo señaló que es "una de las demandas de los ciudadanos es su mayor presencia (...) en las calles". También destacó que es un "salto estratégico" para actuar en conjunto, previo pedido de la Policía. "El Estado necesita utilizar la fuerza en contra del crimen organizado", añadió.