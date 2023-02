Alta concurrencia en los recintos electorales de Quito

Los ciudadanos se abrieron paso en medio de las ventas ambulantes que rodean los recintos electorales ubicados en el Centro Histórico y el sur de Quito, la mañana de este 5 de febrero de 2022.

La gente estuvo desde las 07:00 haciendo fila y esperando para ser los primeros en sufragar. Galo Poveda, de 48 años, aprovechó la mañana para ir y sufragar junto con su familia, su hija de 17 años y su esposa de 45 años. “Vinimos temprano para aprovechar la mañana, porque en la tarde sabe haber más gente”

En el colegio Quito, en el barrio de Chimbacalle, las mesas electorales ya tenían largas filas a las 09:00. Según el mayor John Jimbo, en todos los recintos de la parroquia Chimbacalle, no se presentó ninguna novedad.

Marco Túquerrez, de 34 años, acudió con su perro a votar. Reconoció que no tenía claro por quién votar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. “Creo que voy a anular, porque no sé quiénes sea y no creo que hayan hecho algo bueno”. El joven dijo que para Alcalde sí tenía claro por quién votar. “Esperemos que el nuevo alcalde trabaje y no robe, pero ya no se puede creer en nadie”, dijo.

En otras escuelas y colegios, los policías y agentes municipales de seguridad controlaban el ingreso de personas sin banderas o elementos distintivos de un partido.

Una buena parte de la gente optó por vestir la camiseta del Ecuador. “Es el futuro de los guaguas el que nos jugamos, porque el nuevo alcalde tiene que levantar la capital de tanto pillo que hemos tenido”, dijo Gladys Sánchez, de 56 años.