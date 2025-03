8M: Foro de EXPRESO destaca la confianza como clave del éxito femenino

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, EXPRESO realizó el foro ‘El poder de la confianza’, que reunió el jueves 6 de marzo, a cuatro mujeres extraordinarias para compartir sus historias de vida, lucha y éxito con suscriptoras y colaboradoras de este Diario. Cada una de ellas demostró, a través de sus relatos, que la confianza en uno mismo es una herramienta fundamental para enfrentar los retos personales y profesionales, transformando obstáculos en oportunidades.

Creer en una misma para encontrar la voz

La primera en intervenir fue Maluly Oliva, guionista y comunicadora, quien compartió su trayectoria en el mundo de la televisión y la comunicación corporativa, sectores en los que logró superarse gracias a la confianza, un elemento que, según ella, fue clave para atreverse a creer en sí misma y dar el salto profesional.

Ante la audiencia, Oliva reveló que durante mucho tiempo dudó en llamarse escritora, pues sentía que ese título solo le pertenecía a quienes habían publicado libros. Sin embargo, logró aceptar su identidad profesional a través del reconocimiento propio y la confianza en sí misma. "Soy guionista, pero me moría de vergüenza decir que soy escritora. Tuve que creer que era escritora para (poder) decirlo", confesó.

Varias mujeres asistieron al foro 'El poder de la confianza' Miguel Canales.

El conocimiento como base del amor propio

Después de los aplausos, Paola Cercado, psicóloga clínica y especialista en bienestar psicoemocional, intervino como un testimonio vivo de que la confianza no es un regalo, sino una construcción diaria basada en conocimiento, determinación y una inquebrantable voluntad.

Aprendí a aceptar mis errores para que no me limiten". Paola Cercado Psicóloga clínica

Desde niña, enfrentó comentarios que ponían en duda su elección profesional. "Me decían que como psicóloga clínica me moriría de hambre. Incluso mi madre creía que los psicólogos solo se entrometían en la vida ajena. Pero si eso significaba ser una ‘chismosa avalada por la Senescyt’, entonces lo asumiría con orgullo", confesó con humor y determinación.

Pero en lugar de rendirse ante los prejuicios, Cercado decidió abrirse su propio camino. "Si nadie me daba trabajo, yo me iba a dar trabajo", afirmó. Y así lo hizo. Se preparó, golpeó puertas y transformó cada obstáculo en aprendizaje. "Trabajé en mi oratoria porque mi voz tiene poder. Ahora hablo con más firmeza (…) Aprendí a aceptar mis errores para que no me limiten", dijo a la audiencia.

Construyendo identidad y comunidad

Daniela Santibáñez, experta en branding y artista de Lettering, fue la tercera panelista del foro 'El poder de la confianza'. Tras un ejercicio didáctico, comentó cómo su trabajo en Mujeres en Tecnología ha impulsado la participación femenina en un ámbito dominado tradicionalmente por hombres.

Daniela Santibáñez hizo un ejercicio didáctico con el público asistente. Miguel Canales.

Creo que lo peor es ser ignorado, no ser visto y eso destruye la confianza y el amor propio". Daniela Santibáñez Experta en branding y artista

Además, Santibáñez enfatizó al público la relevancia de sentirse vista y escuchada: "Quien me ayudó a tener confianza en mí mismo no fui yo, sino mi círculo social alrededor. Creo que lo peor es ser ignorado, no ser visto y eso destruye la confianza y el amor propio" reflexionó.

Daniela dejó claro que es una firme defensora de la confianza como herramienta de superación, lo que le ha permitido alcanzar el éxito tanto profesional como personal. Su mensaje resonó con un llamado a reconocer los logros: "Me celebro cada parte de mi vida, a veces no reconocemos todo lo que hemos logrado. Debemos abrazar lo que tenemos ahora", exhortó a la audiencia.

Transformando el miedo en fortaleza

El foro tuvo como última exponente a Karla Pérez, quien ha dedicado los últimos 13 años de su vida a empoderar a las mujeres de Ecuador y el mundo a través de su marca, KarlaFit, brindando cursos especializados en fitness. Su labor ha sido un testimonio constante de crecimiento personal y colectivo, ayudando a miles a mejorar su bienestar físico y emocional.

"Cuando rompes los miedos, la bendición es mil veces mayor". Karla Pérez (KarlaFit) Entrenadora personal y coach motivacional

La entrenadora personal y coach motivacional compartió su inspiradora historia de resiliencia, en la que transformó los momentos de crisis en oportunidades de crecimiento y evolución. "Cuando rompes los miedos, la bendición es mil veces mayor", destacó.

Karla compartió que la pandemia del COVID-19 la hizo cerrar su gimnasio y tres restaurantes, pero logró reinventarse en el mundo digital y ahora su marca está en diferentes países. Lo que en un principio parecía una pérdida, Karla lo transformó en una lección invaluable. "Crucé la línea del miedo, todo lo que tengo hoy es lo que mi alma necesita para mi evolución", concluyó.

El foro de EXPRESO respaldado por Banco Guayaquil, Jardines del Buijo 2, Bombons Coffee Shop, Grand View, Radio Romance y Radio Punto Rojo, dejó en claro que la confianza no es un don, sino una construcción que se alimenta del conocimiento, el esfuerzo constante y el apoyo de las comunidades que fomentan el crecimiento. Las suscriptoras y colaboradoras de este Diario se llevaron consigo, tanto en su memoria como en sus anotaciones, el profundo mensaje de que creer en uno mismo no solo abre puertas, sino que tiene el poder de transformar vidas.

