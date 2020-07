85 personas impedidas de usar el Trolebús y la Ecovía por incumplir las normas de bioseguridad

En los sistemas integrados del transporte municipal de Quito se han registrado hasta agresiones físicas de ciudadanos que se niegan a cumplir con las medidas de bioseguridad, que se imponen ante la propagación del coronavirus en la ciudad.

Desde el 3 de junio que se reactivó el servicio, hasta el 17 de julio que se hizo el registro, 85 personas han sido impedidas de ingresar al Trolebús y Ecovía: 21 por presentar temperaturas mayores a los 38 grados y 64 por no portar mascarilla.

Ese no es el único inconveniente. En las últimas semanas varios ciudadanos se han enfrentado física y verbalmente con los guardias de seguridad de ambos sistemas de transporte. El motivo: no permitir que se les tome la temperatura de la frente.

Juan Carlos Nájera, subgerente de la Empresa de Pasajeros, explicó que cuando recién se reactivó el servicio hubo colaboración de los ciudadanos, porque al parecer había más temor, pero la última semana esto ha cambiado y se nota un relajamiento de los usuarios.

“Nuestros protocolos señalan la medición de la temperatura en la frente, porque es el lugar más seguro para tomar la temperatura. Nuestros médicos nos indican que en las manos o en el cuello no es prudente, porque no es real. Sin embargo, la gente no nos permite hacer esa medición en la frente”, señaló el funcionario municipal.

Otros, en cambio, han optado por retirarse la mascarilla una vez adentro de las unidades. Najera advirtió que esas personas serán retiradas de los buses, para precautelar la seguridad del resto de personas que cumplen las normas.

En promedio, unas 190.000 personas han usado diariamente ambos sistemas de movilidad desde que volvieron a funcionar, a inicios de junio.