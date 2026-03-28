Siniestro de tránsito en el sur de Quito deja una persona fallecida y tres heridos

Accidente de tránsito en el sur de Quito deja un fallecido y tres heridos; autoridades refuerzan llamado a la precaución vial

Siniestro vial en Pacarillacta, sur de Quito, deja una víctima mortal y tres personas atendidas por paramédicos.

Durante la madrugada de este 28 de marzo de 2026, el Cuerpo de Bomberos de Quito atendió una emergencia provocada por un siniestro de tránsito que involucró a tres vehículos en el sector de Pacarillacta, al sur de la Quito.

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Siniestro vial en Pacarillacta, sur de Quito, deja una víctima mortal

De acuerdo con el reporte oficial, la alerta ingresó en horas de la madrugada, lo que movilizó de inmediato a unidades de rescate y paramédicos hacia el lugar del incidente. A su llegada, los equipos de emergencia encontraron a varias personas afectadas por el impacto, por lo que se activaron los protocolos de atención prehospitalaria.

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Tres personas resultaron heridas y recibieron asistencia en el sitio por parte del personal especializado, quienes estabilizaron a los afectados antes de coordinar su traslado a casas de salud cercanas.

Lamentablemente, las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona como consecuencia de la gravedad del siniestro.

Este hecho vuelve a encender las alertas sobre la seguridad vial en la capital ecuatoriana. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, las cifras de siniestros de tránsito muestran variaciones en los primeros meses de 2026.

Cifras alarmantes

En enero se registraron 335 incidentes, superando los 290 reportados en el mismo mes de 2025. Sin embargo, en febrero se contabilizaron 280 casos, una disminución frente a los 339 del año anterior, mientras que en marzo la cifra alcanza 245, también menor que los 289 registrados en 2025.

⛑️ #EmergenciasUIO | Esta madrugada, atendimos una emergencia por un siniestro de tránsito, entre tres vehículos, en el sector de Pacarillacta, sur de Quito.



🚑 Tres personas que resultaron afectadas recibieron atención prehospitalaria por parte de nuestros paramédicos.



🖤… pic.twitter.com/VdLUoZcKWD — Bomberos Quito (@BomberosQuito) March 28, 2026

Aunque estas estadísticas reflejan una leve reducción en ciertos meses, las autoridades insisten en la importancia de reforzar la conducción responsable, el respeto a las normas de tránsito y la prevención de riesgos en las vías, especialmente en horarios nocturnos y de madrugada, cuando suelen incrementarse los factores de peligro.

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