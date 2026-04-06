Quito habilitará web para exonerar el Pico y placa por discapacidad

¿Tienes un familiar con discapacidad? Se habilitará un registro para que puedas circular sin restricciones del Pico y Placa

Nueva ordenanza en Quito permitirá circular sin restricción a vehículos vinculados al cuidado de personas con discapacidad.

En las próximas semanas, el Municipio de Quito pondrá en marcha un portal digital para que los ciudadanos registren sus vehículos y accedan a la exención del sistema “Pico y Placa”.

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Así lo anunció el concejal Emilio Uzcátegui a través de su cuenta en X, destacando que el beneficio aplicará incluso cuando la persona con discapacidad no se encuentre dentro del automóvil.

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La medida se desprende de una ordenanza aprobada en diciembre pasado por el Concejo Metropolitano, con 16 votos a favor, que amplía por primera vez esta excepción al entorno de cuidado de las personas con discapacidad. El objetivo es garantizar su derecho a la movilidad y facilitar su integración en la vida social, económica y cultural de la ciudad.

Un avance en inclusión y movilidad

Hasta ahora, la normativa vigente permitía la libre circulación únicamente cuando la persona con discapacidad viajaba en el vehículo. Sin embargo, esta nueva ordenanza reconoce que el cuidado va más allá de la presencia física en el automóvil.

“Lo que plantea la ordenanza es reconocer que el cuidado es una tarea amplia, que involucra a toda la familia y a una verdadera tribu de apoyo”, explicó Uzcátegui.

Con este cambio, se busca eliminar barreras para familiares y cuidadores, quienes cumplen un rol clave en la atención diaria, traslado a citas médicas, trámites y otras actividades esenciales.

Marco legal y compromisos internacionales

La iniciativa se alinea con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que insta a los Estados a adoptar medidas que garanticen la movilidad personal con la mayor independencia posible.

Además, el proyecto promueve un sistema más eficiente y transparente, reduciendo trabas administrativas para acceder a este beneficio y asegurando el respeto de los derechos de las personas con discapacidad y sus familias.

¿Cómo funcionará la exención?

La ordenanza establece que podrán acceder a la excepción de circulación durante el “Pico y Placa” los vehículos registrados a nombre de:

La persona con discapacidad

Un familiar hasta el tercer grado de consanguinidad

Un familiar hasta el segundo grado de afinidad

Asimismo, se permitirá que hasta tres personas estén autorizadas para conducir el vehículo exento, incluyendo:

Hoy, 2 de abril, reivindicamos las identidades autistas. 🧩✨ Por eso te cuento algo importante:



Junto a Autismo Visible logramos reformar la ordenanza de Pico y Placa. 🚗💨 En pocas semanas habilitaremos el portal para que registres tu vehículo y estés exento a esta… pic.twitter.com/0MVqoCIRwB — Emilio Uzcátegui (@EmilioUIO) April 3, 2026

La persona con discapacidad

Familiares dentro de los grados establecidos

Tutores debidamente acreditados

El registro deberá renovarse anualmente, previa verificación de los requisitos.

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