Procesión de Domingo de Ramos en Quito marcada por pedidos de paz ciudadana

La procesión desde la Basílica del Voto Nacional hasta San Francisco marcó el inicio de la Semana Santa en Quito

La procesión de Domingo de Ramos recorrió las calles del Centro Histórico de Quito.

La celebración de la Semana Santa en Quito arrancó este domingo 29 de marzo con la tradicional procesión de Domingo de Ramos, que partió desde la Basílica del Voto Nacional a las 09:30 y recorrió el Centro Histórico hasta la Plaza de San Francisco, donde a las 11:00 se celebró la misa campal y la bendición de ramos.

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Aunque este evento religioso suele congregar a miles de fieles cada año, en esta ocasión se evidenció una menor afluencia de asistentes en comparación con ediciones anteriores, un hecho que llamó la atención de los participantes.

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Tradición, fe y cultura en el inicio de la Semana Santa

El padre John Castro, responsable de la organización de las procesiones de Domingo de Ramos y Viernes Santo, explicó que esta celebración marca el inicio del camino espiritual más importante para los católicos.

“La procesión tiene como objetivo caminar junto a Jesús. Es una tradición que se mantiene desde hace 23 años, rescatando personajes de la época colonial que formaban parte de las cofradías”, señaló.

Durante el recorrido, se pudo observar la participación de grupos culturales que representan estas figuras históricas, aportando un componente patrimonial a la jornada religiosa.

Fundación Jacchigua entregó 1.200 ramos

Uno de los aspectos destacados de la jornada fue la participación de la fundación Jachigua, cuyos integrantes no solo formaron parte de la procesión con representaciones culturales, sino que además entregaron un total de 1.200 ramos a los asistentes, fomentando la participación ciudadana en esta tradición.

Entre ellos estuvo Catherine Mora, quien personifica a la Virgen de Legarda, una de las figuras más representativas de la religiosidad quiteña. Mora destacó que esta celebración es “una oportunidad para rescatar las tradiciones y recordar que Ecuador es un país de fe”.

La participante lleva aproximadamente 10 años representando a esta figura y más de 20 años formando parte de la fundación, contribuyendo activamente a la preservación de la cultura y las expresiones religiosas del país.

La fundación cuenta con cientos de miembros que trabajan activamente en la preservación de la cultura y las tradiciones religiosas del país.

Catherine Mora personificó a la Virgen de Legarda durante la procesión de Domingo de Ramos. Angelo Chamba

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El clamor ciudadano: paz y seguridad

Más allá del aspecto religioso, uno de los elementos que marcó la jornada fue el pedido generalizado de la ciudadanía por la paz en el país. El padre Castro enfatizó que este fue el principal clamor durante la procesión:

“Pedimos sobre todo por la paz. Hay mucha inseguridad y violencia. Si no hay paz, no hay progreso. También depende de nosotros ser personas de paz”.

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Los fieles coincidieron en este mensaje. Muchos aprovecharon la fecha para elevar oraciones por la seguridad, la salud y el bienestar del Ecuador, reflejando una preocupación colectiva ante la situación actual.

Testimonios de fe y tradición

Entre los asistentes, Ligia Llunapanta, quien ha participado durante décadas en esta celebración, expresó el valor espiritual del evento: “El Domingo de Ramos representa la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas. Siempre venimos con fe y esperanza”.

Como ella, cientos de fieles se congregaron —aunque en menor número que otros años— para mantener viva una tradición que combina religión, cultura e identidad.

Agenda de Semana Santa continúa

Las actividades religiosas continuarán durante la semana con la procesión de Viernes Santo, que iniciará desde la iglesia de San Francisco con la participación de miles de peregrinos provenientes de distintas provincias. Finalmente, la Semana Santa culminará con la Vigilia Pascual el sábado por la noche, celebrando la resurrección de Jesús.

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