Una planta de compostaje busca cambiar el destino de los residuos orgánicos en Quito

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

A diario, Quito genera más de 2.000 toneladas de basura. Lo llamativo es que más de la mitad corresponde a desechos orgánicos que podrían ser aprovechados, pero que hoy terminan en el relleno sanitario El Inga, una infraestructura que está cerca de alcanzar su capacidad máxima.

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En ese contexto, la ciudad busca una salida a la creciente presión sobre su sistema de disposición final.

La apuesta es la construcción de una planta de compostaje que permita transformar estos residuos en abono orgánico, reduciendo el volumen de desechos que llega al relleno y dándole un nuevo uso a lo que hasta ahora se consideraba basura.

El proyecto tiene una inversión de 1,1 millones de dólares, con una capacidad para procesar 60 toneladas diarias de residuos orgánicos. La meta es recortar hasta 243 toneladas de basura al día que actualmente terminan enterradas.

Un insumo para mejorar el suelo

El objetivo es convertir restos de comida y desechos vegetales en abono natural. Ese compost no solo sirve para mejorar suelos y fortalecer cultivos, sino que también ayuda a retener nutrientes y reducir la escorrentía, un factor clave en la protección de fuentes de agua.

La iniciativa también se enmarca en el impulso a la economía circular, un concepto que busca que los residuos dejen de ser el final del camino y se conviertan en insumos. En una ciudad que crece y consume cada vez más, el reto está en qué hacer con lo que sobra.

El plan también llega a los barrios

La Empresa Pública Metropolitana de Gestión Integral de Residuos Sólidos (Emgirs) también impulsa un programa de composteras comunitarias para que los residuos orgánicos se transformen desde casas, edificios y barrios.

La Emgirs capacita a las personas encargadas de la composteras móviles en edificios.Foto: Karina Defas / EXPRESO

Las composteras se entregan de forma gratuita, pero los interesados deben organizarse, designar un responsable, contar con autorización de su comunidad y, sobre todo, tener espacio suficiente: al menos dos metros cuadrados disponibles.

La apuesta apunta a cambiar hábitos. Separar residuos en casa sigue siendo una tarea pendiente para buena parte de la ciudad, y sin esa base, cualquier sistema de reciclaje o compostaje pierde fuerza.