Pabel Muñoz sobre millonario pago a Acciona: “Hay que pelear hasta el final”

Publicado por SARA OÑATE Creado: Actualizado:

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, se refirió este 23 de abril de 2026 a la decisión de un arbitraje internacional que obliga al Municipio de Quito a pagar más de $ 10 millones a la constructora Acciona, encargada de la primera línea del Metro.

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Muñoz explicó que el proceso está en manos de la Procuraduría General del Estado, institución responsable de definir la estrategia jurídica frente al laudo.

En ese sentido, señaló que existe una postura compartida entre ambas entidades: llevar el caso hasta sus últimas consecuencias.

Entre las opciones en análisis está la posibilidad de plantear la nulidad del fallo mediante un recurso de casación, aunque aclaró que esa decisión no depende del Municipio.

“No puedo asegurar que eso ocurra, porque es una atribución de la Procuraduría, pero creemos que hay que pelear hasta el final”, dijo.

Un caso que se remonta a 2016

El conflicto tiene su origen en el contrato suscrito en 2016 entre el Municipio y Acciona, que incluía una cláusula para compensar al contratista en caso de cambios normativos que alteraran el equilibrio económico del proyecto.

Ese escenario se activó un año después, durante el gobierno de Lenín Moreno, cuando la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Reactivación Económica, que incrementó el impuesto a la renta del 22 % al 25 %. La medida impactó directamente en los costos de la empresa, que reclamó una compensación de $ 7,1 millones.

La situación se repitió en 2021, bajo la administración de Guillermo Lasso, con la aprobación de la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que introdujo una contribución temporal sobre el patrimonio. Este nuevo ajuste tributario dio paso a un segundo reclamo por $ 3,2 millones.

Ambos casos terminaron en un tribunal arbitral internacional con sede en Santiago de Chile, que falló a favor de la constructora y fijó una compensación total de $ 10,1 millones que deberá asumir el Municipio de Quito.

Un primer fallo fue favorable

El burgomaestre recordó que el proceso no siempre fue adverso para la capital. En una primera etapa, el Comité de Disputas resolvió a favor del Cabildo, lo que generó expectativas de un desenlace favorable. Sin embargo, la apelación de la española Acciona revirtió ese escenario al escalar el caso a un arbitraje internacional.

“La decisión final la debe tomar la Procuraduría General del Estado”, recalcó el alcalde. Agregó que, “si eso pasa”, es decir, la casación, tendrá el apoyo del Municipio.