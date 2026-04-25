Operativo en Quito: locales clausurados y decenas de sanciones

Publicado por Rosero Mariela Creado: Actualizado:

Treinta y dos establecimientos comerciales fueron intervenidos durante un operativo ejecutado entre la noche del jueves 23 y la madrugada del viernes 24 de abril del 2026, en el sur de Quito. Concretamente el trabajo se hizo en las administraciones zonales Eloy Alfaro y Quitumbe.

La intervención fue coordinada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, en articulación con varias entidades municipales y la Policía Nacional, como parte de la estrategia para reforzar el control del orden en la capital.

Los locales intervenidos y sancionados

El operativo se concentró en locales nocturnos, comercios y establecimientos de hospedaje. La Agencia Metropolitana de Control (AMC) dispuso la clausura de tres negocios:

Una licorería que operaba de forma irregular como bar y billar.

Un bar sin permisos.

Una tienda que almacenaba gas licuado de petróleo (GLP) en condiciones inseguras.

Además, se iniciaron cuatro procesos administrativos por incumplimientos relacionados con la Licencia Única de Actividades Económicas (LUAE) y la venta de licor sin registro sanitario.

Otro tipo de sanciones y contravenciones en operativo en el sur de Quito

El balance, según la Secretaría de Seguridad, incluye 47 citaciones a conductores, la destrucción de 21 litros de licor sin registro sanitario, así como el retiro de 432 cajetillas de cigarrillos de contrabando.

También se verificó la identidad de 31 ciudadanos a través del sistema policial Siipne (Sistema Informático Integrado, es una plataforma web y móvil) y se inspeccionaron 50 vehículos y motocicletas.

En el operativo participaron 74 funcionarios y uniformados, entre personal de la Secretaría de Seguridad, el Cuerpo de Agentes de Control Metropolitano, la Agencia Metropolitana de Control, la Agencia Metropolitana de Tránsito, el Cuerpo de Bomberos y las administraciones zonales, con apoyo de la Policía Nacional.

Desde el Municipio de Quito se señaló que estos operativos se ejecutan de manera permanente en zonas priorizadas, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente en la ciudad.