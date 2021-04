El futuro incierto del expenal García Moreno

Ubicado entre El Placer y La Libertad, el expenal García Moreno se levanta imponente en el centro de Quito. Pero el emblemático panóptico, que alguna vez albergó a 3.255 presos, entre ellos a personaje históricos como Eloy Alfaro, hoy luce abandonado, rodeado tan solo por el bullicio del mercado de San Roque.

Tras su cierre en 2014, el destino del inmueble se convirtió en un tema espinoso para las autoridades, pues para rehabilitar su parte histórica se requería un presupuesto millonario del que nadie parecía querer hacerse cargo.

Un año después de su desocupación el entonces Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) contrató dos consultorías para determinar la inversión que tomaría transformarlo en un complejo hotelero, con un biblioparque, museo y una escuela de idiomas. Nunca se concretó. El expenal pasó a manos del Ministerio de Justicia, y en los últimos años, al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

En 2019, explica Omar Carranco, analista de Inserción laboral del SNAI, la entidad decidió darle un nuevo uso: abrirlo a recorridos turísticos con guías que se encontraban en situación de prelibertad, y que en muchos casos habían residido en el penal antes de su cierre permanente.

“La idea surgió como programa de prevención del delito, y tuvo una acogida sorprendente. Vinieron estudiantes de más de un centenar de escuelas, y los fines de semana estábamos llenos con gente que quería venir a conocer el lugar y sus historias. Además nos daba la oportunidad de mostrar las realidades de la cárcel y del lado humano de los presos, que mucha gente prefiere descartar”, comentó.

Pero las rutas no contaban con costo alguno y la entidad gubernamental tampoco tenía fondos para intervenirlo, como explica el funcionario. “Siempre se tuvo la idea de construir en el expenal un museo de la memoria, pero nosotros no tenemos presupuesto asignado con ese fin, ya que no está en nuestras competencias. Se tenía previsto desde algún tiempo traspasar las competencias del inmueble para que pudiera ser renovado”, dijo Carranco.

Desde 2019 y hasta el inicio de la emergencia sanitaria, la SNAI organizaba recorridos turísticos por el inmubele, guiados por personas en proceso de prelibertad. Cortesía

Tras la llegada de la emergencia sanitaria y un abrupto fin a los recorridos, se decidió llegar a un acuerdo para que el histórico inmueble pase a manos del Municipio de Quito. El proceso, no obstante, cuenta con numerosas aristas que no han sido sencillas de resolver.

Esto debido a que no todos los edificios que conforman el complejo carcelario no son patrimoniales. Las cárceles dos y tres, el pabellón F y la clínica fueron construidas posteriormente. El futuro uso de estos espacios también se deberá determinar con entidades gubernamentales como Inmobiliar y con el Cabildo.

El edificio donde se encuentran las 275 celdas del expenal, y cuya construcción terminó en 1874, irán a parar a la lista de bienes del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP), que en palabras de su titular Raúl Codena, tampoco tiene el presupuesto para llevar a cabo la rehabilitación del mismo, al menos no en 2021.

“Si bien es cierto que este año no contamos con el presupuesto para poder hacer una intervención, y que tampoco está dentro de nuestras competencias, ya que aún le pertenece al Estado, no nos eximimos de responsabilidad, ya que es un bien patrimonial. Estamos haciendo la coordinación con las entidades municipales y gubernamentales para poner el valor al predio hasta que se puedan arreglar todos los problemas estructurales y de traspaso al Municipio”, señaló.

Para los expertos, la conservación del panóptico debe ser total. Así lo señala el arquitecto especializado en patrimonio, Alejandro Mosquera. “Es un error analizar el edificio por sí solo, sin estudiar el contexto histórico y la evolución de la ciudad. Se debe hacer un estudio exhaustivo del inmueble, de las condiciones del suelo y las transformaciones que se le han hecho para determinar la situación, pero se debería intentar recuperar todo el complejo”, comentó.

El Expenal guarda puntos claves de la historia nacional, como la celda en la que estuvo detenido el expresidente Eloy Alfaro. Cortesía

Con él concordó el consultor Francisco Ferrer, quien señaló que se debe optar por financiamiento internacional antes de dividir los predios entre entidades. “Hay fondos para este tipo de intervenciones que se deben considerar. Sería un error fraccionarlo”, comentó.

Desde el SNAI solo buscan como parte del traspaso se firme la continuidad de los recorridos. “No queremos que este proyecto se pierda”, reiteró Carranco.

Para esto, han llegado a acuerdos con la Secretaría de Turismo del municipio, que sería la encargada de continuar con esta parte de la iniciativa.

“Vemos que esta es la única propuesta de prevención del delito que ha tenido resultados, y no creemos que debe perderse”.