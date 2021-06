La Empresa Metropolitana de Obras tiene tres informes con indicios penales

La Empresa Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (EPMMOP) hizo pagos injustificados por $ 2,2 millones por obras contratadas. Es la conclusión principal a la que llegó la Contraloría en el examen DPPch-0003-2021.

La entidad revisó las operaciones financieras de la empresa municipal, ejecutadas entre el 1 de agosto de 2019 y el 31 de mayo de 2020 y descubrió que los pagos en exceso se deben a que los contratos se realizaron sin contar con los suficientes estudios técnicos, sin diseños completos; hubo invitaciones directas a los contratistas y se obvió la capacidad técnica de las empresas escogidas.

Incluso, la Contraloría detalla que las irregularidades en los procesos contractuales se debieron a que “la estructura organizativa de la EPMMOP estuvo ocupada por servidores cuyo conocimiento y experiencia no estuvieron acorde a las exigencias requeridas”. Los auditores hallaron que se modificó el Manual de Valoración de Puestos para contratar al personal del nivel jerárquico superior.

Por estas irregularidades, la Contraloría remitió a la Fiscalía tres informes con indicios de responsabilidad penal. Los dos primeros tienen que ver con los contratos de rehabilitación vial en donde es investigada la empresa Geinco y que ya han salido a la luz. El tercer informe es por un contrato de fiscalización al programa de repavimentación vial de la ciudad.

La Contraloría observó que la EPMMOP adjudicó, en noviembre del 2019, a Imbavial EP un contrato por $ 1,1 millones de forma directa. No justificó por qué no se buscó más oferentes, “lo que ocasionó que se contrate una empresa que no demostró la capacidad técnica ni económica para ejecutar el servicio”, dice el informe.

Según la documentación, Imbavial EP no garantizó la experiencia en servicios de fiscalización. Además, EPMMOP aprobó planillas de fiscalización con personal diferente al acordado en el contrato.

Patricio Vaca es el gerente de Imbavial EP. Explicó que esta compañía no ha sido observada, sino que únicamente el informe menciona a los exgerentes municipales. Sobre los cuestionamientos, Vaca explicó que Imbavial cumplió con los términos de referencia solicitados. “Nos pedían experiencia en ejecución o en fiscalización, y nosotros somos una empresa pública con 11 años de experiencia en construcción vial”.

Sobre el cambio de personal, Vaca reconoció que eso ocurrió “en dos o tres casos”. Y dijo que el reemplazo de los técnicos se hizo con personal con iguales o mejores perfiles que lo requerido. Aseguró que los fiscalizadores informaron al ente municipal los excesos de las cantidades de asfalto utilizado y excavaciones realizadas. Solo por ese hecho, la Contraloría dice que la EPMMOP pagó $ 1 millón de más. Este Diario buscó la versión de la empresa metropolitana. Hasta el cierre de esta edición no llegó la respuesta.

El detalle

Cita.Hoy, a las 15:30, el Concejo Metropolitano analiza la remoción del alcalde Jorge Yunda. Un argumento es la falta de transparencia en las obras repavimentación.

Vías. La Contraloría dice que faltaron estudios para justificar las obras.