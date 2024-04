La Libertad: esquivar agujeros, la rutina que genera hartazgo

Los habitantes de La Libertad, en Santa Elena, están hartos de vivir en calles que, advierten, parecen haber sufrido los estragos de una guerra.

“Estamos cansados de convivir con tantos baches. Es lamentable que en la parte céntrica de la ciudad, precisamente la comercial y bancaria, al igual que en casi todos los barrios, no se pueda tener una calle en buen estado. ¿Por qué? Solo quisiera entender por qué no es posible”, se quejó el conductor Luis Quinde, quien reconoce que este es un problema histórico que las autoridades municipales no han logrado solucionar.

“Y es que así como pasa en el resto de ciudades del país, como Guayaquil, no se hace un buen trabajo. De allí que al poquísimo tiempo de intervenidas las vías, estas vuelven a agujerearse. Fallan los técnicos del Municipio y la fiscalización, así como el material que se usa. En fin, el dinero de los impuestos que se paga se desperdicia por la mala planificación de las autoridades”, expuso el ciudadano José del Pezo.

El deterioro de las calles es tal que los baches se han convertido ya en trampas destructoras de vehículos, ya que en reiteradas ocasiones los conductores, por evitar caer en los baches, han ocasionado accidentes.

En La Libertad, las cuadras que rodean la red de mercados, las calles 20, 23, 24, la Séptima, entre otras, están repletas de huecos. Pasa igual en las avenidas 9 de Octubre, Guayaquil, Ignacio Guerra, Salomón Pinoargote, entre otras, todas ubicadas en sectores que a diario reciben a familias, comerciantes y turistas.

Reclamo Los peatones exigen al Municipio mejorar también la señalética. Piden semáforos, pasos cebra, además de veredas inclusivas, ahora en el centro.



“Con esta situación los carros se dañan una y otra vez. Yo pregunto: ¿qué economía aguanta?”, manifestó el conductor Kléber González.

Para Juan Rodríguez, presidente del Colegio de Arquitectos de la Península, La Libertad tiene un deficiente alcantarillado pluvial. Por eso, cada vez que llueve el agua no fluye y se acumula en las calles, lo que afecta el asfalto.

A esto se suma la carga vehicular, que ha aumentado en la provincia, por lo que Rodríguez recomienda que ya no se debería colocar asfalto simple, sino hormigón rígido, para lograr una buena pavimentación. “Si el territorio no tiene buen drenaje y no se efectúa una buena compactación en el suelo, la reparación que se realice en las calles no va a durar nunca”, explicó Rodríguez, quien hizo énfasis en que esta situación se replica en Santa Elena y en Salinas.

Desatención. Este es el estado de la calle Josué Robles Bodero, una de las rutas comerciales del cantón. Allí las quejas llegan por parte de conductores y peatones. Joffre Lino

“El problema que tiene la Península es que sus autoridades trabajan con cálculos políticos, por eso las obras que realizan duran no más de cuatro años, que es el período de un alcalde”, opinó José García, habitante de La Libertad.

La falta de recursos económicos debido a la deuda que mantiene el Gobierno con los municipios sería otro factor que retrasó las obras que el Cabildo tenía programadas, asegura la entidad. Sin embargo, la ciudadanía se mantiene en que lo que ha fallado ha sido la voluntad.

El alcalde Francisco Tamariz Guerrero reconoce que los baches en las vías se han vuelto un problema. Por eso, el pasado 14 de abril, fecha en que la ciudad cumplió 31 años de cantonización, anunció el inicio de un plan para asfaltar 22 kilómetros en la ciudad.

La autoridad especificó que el grosor del asfaltado será de 2 pulgadas y que las calles que serán arregladas tendrán aceras, bordillos y sus respectivas señales de tránsito. Tamariz indicó que el trabajo empezó en las arterias principales y pidió comprensión a la ciudadanía por el cierre temporal de las zonas a intervenir.

“Si van a asfaltar las calles, que sea en toda la ciudad y no privilegien sectores. Además, esperamos que se haga un buen trabajo y no se haga todo al apuro, que es lo que siempre ha pasado. Ojalá dure la obra, es lo único que pedimos todos”, expresó el residente Jorge Suárez.

Para Vanny Caicedo, quien vive en el corazón de La Libertad, que el alcalde diga que faltan recursos y que por eso no se ejecutan las obras, no es más que un pretexto. “Es lo que escucho por parte de los alcaldes en todo el país. Que no hay árboles, parques, turismo, vías en buen estado, un buen sistema de drenaje o alcantarillado porque el Gobierno les debe recursos. Y no digo que no sea cierto, pero lo que urge es priorizar. La conectividad al interior de una ciudad es primordial. Si Tamariz va a intervenir 22 kilómetros, pues qué bueno, pero que sea así. Ya de promesas estamos hartos. No más”, sentenció.

