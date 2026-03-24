Incendios forestales arrasan 205 hectáreas en Tungurahua en una semana

El fuego afectó a tres cantones de la provincia. La sequía, el viento y las quemas agrícolas serían las principales causas

En la parroquia Lligua de Baños, los bomberos tardaron una semana para controlar el fuego en la montaña.

En menos de una semana, cerca de 205 hectáreas de vegetación fueron consumidas por incendios forestales en la provincia de Tungurahua. Las emergencias se registraron en Ambato, Pelileo y Baños, donde las llamas avanzaron con rapidez debido a la sequía y los fuertes vientos.

El subteniente Darío Quinzo, del Cuerpo de Bomberos de Ambato, explicó que una de las causas frecuentes es la quema de maleza como parte de prácticas agrícolas tradicionales. “Estas actividades, si no se controlan adecuadamente, pueden salirse de las manos y provocar incendios”, indicó.

A esto se suman descuidos como fogatas mal apagadas o, en algunos casos, acciones intencionales que terminan afectando grandes extensiones de terreno.

El incendio de mayor magnitud ocurrió en Lligua, parroquia de Baños, donde aproximadamente 200 hectáreas quedaron reducidas a cenizas. El fuego no solo consumió vegetación, sino que también afectó a animales y puso en riesgo viviendas cercanas.

Para controlar las llamas fue necesaria la intervención de bomberos de Baños, Ambato, Cevallos y Tisaleo, con apoyo de unidades de Pastaza y Chimborazo. Las labores se extendieron por varios días, en medio de condiciones adversas.

La comunidad también jugó un papel clave. Decenas de moradores se organizaron en mingas para apoyar en las tareas y abastecer de alimentos y bebidas a los bomberos, conocidos como los “casacas rojas”.

El teniente Eduardo Villavicencio, jefe del Cuerpo de Bomberos de Baños, señaló que el viento fue uno de los principales obstáculos. “Fue una jornada extenuante. Tuvimos que utilizar herramientas especializadas para contener el avance del fuego”, explicó.

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En Pelileo, el lunes 23 de marzo, otro incendio movilizó a comuneros de Cusúa y a equipos de emergencia. El fuego amenazaba zonas de pastoreo, poniendo en riesgo a animales como vacas, caballos y borregos. Pero fue controlado a tiempo.

Hugo Tustón, presidente del Gobierno Parroquial de Lligua, destacó la respuesta comunitaria. “Esta ha sido una de las semanas más difíciles. El incendio afectó la flora, la fauna y el sustento de varias familias”, manifestó.

Pese a la magnitud de los siniestros, no se reportaron víctimas mortales ni viviendas destruidas, lo que autoridades atribuyen a la rápida coordinación entre instituciones y ciudadanos.

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Se preparan ante más emergencias

El cabo Jimmy Ríos, del Cuerpo de Bomberos de Ambato, indicó que durante la temporada seca, especialmente entre febrero y marzo, los incendios forestales son recurrentes en la Sierra central.

Como parte de la preparación, brigadistas participaron en una capacitación realizada en San Miguel, provincia de Bolívar, enfocada en el control de incendios forestales y el manejo de emergencias en zonas de difícil acceso.

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Ríos hizo un llamado a la ciudadanía a prevenir estos eventos. Recomendó evitar encender fogatas, no dejar residuos como botellas de vidrio en áreas naturales y extremar precauciones durante las labores agrícolas.

“El viento puede reavivar cualquier chispa. Por eso es importante asegurarse de que el fuego esté completamente apagado para evitar tragedias”, advirtió.

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